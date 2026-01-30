El desgarrador testimonio de la madre de un preso político con autismo, estuvo dos meses sin verlo

María Piña, la madre de Gabriel Sánchez Piña de 19 años con autismo, logró visitarlo luego de dos meses sin saber de su paradero.

A Gabriel Sánchez Piña y a su hermano los imputan por los delitos de terrorismo, conspiración, traición a la patria y asociación para delinquir.

Aunque las detenciones de ambos ocurrieron en el estado Zulia, actualmente se encuentran en la Zona 7 en Caracas. «Después de dos largos meses sin tener fe de vida de mis hijos Gabriel y Levy, los pude encontrar por un reel que ustedes publicaron acá en Zona 7 y familiares y amigos me dijeron que investigara más sobre ese caso porque podría ser Gabriel», contó la madre de ambos.

«Aunque yo siempre pasé todo el mes de diciembre en la Quebradita II porque la base de inteligencia de Maracaibo lo trasladaron para allá, entonces estuve todos los días suplicando que me lo dejaran ver. Sin embargo, allí jamás me permitieron verlo, ni me dieron respuesta de nada. No sabía si estaba allí ya que no me daban razón de él», recordó en una entrevista para Seir Contreras.

Sin estar segura de que los encontraría decidió hacer el viaje desde el Zulia a Caracas. «Y en efecto cuando llegué aquí me dijeron que si era Gabriel y me permitieron una visita. Pude verlo después de meses y saber que están vivos».

«Los encontré muy delgados, amarillos, ojerosos. Mi hijo debe estar pesando poco más de 40 kilos. Levy también está muy flaco. Mi hijo había entrado en crisis por su condición por lo que lo juntaron en una celda junto a su hermano», dijo entre lágrimas.

«Cuando me fui a despedir ayer, él lloraba en mis brazos y decía que no quería volver a la celda. Acá llegó el 15 de diciembre y dormía en el cemento hasta hace dos días que le entregaron una colchoneta. Él todavía no entiende por qué está aquí», relató.

Para finalizar, pidió a las autoridades la liberación de sus hijos, quienes aseguró no están implicados en ninguna actividad política.