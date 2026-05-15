De la petición del cura a las lágrimas de la madre de Víctor Quero: Realizaron misa en su honor en La Candelaria

Familiares, activistas y feligreses acudieron este viernes a la iglesia Nuestra Señora de La Candelaria, en Caracas, para participar en una misa en honor a Víctor Hugo Quero Navas, el preso político que murió bajo custodia del Estado venezolano.

Carmen Teresa Navas, madre de Quero, estuvo presente en la misa. El sacerdote de la parroquia señaló que en el templo se realizará el novenario en memoria del fallecido.

«La paz esté con nosotros». pic.twitter.com/Dfi6zxkzwT — Kaoru Yonekura (@kaoru_yonekura) May 15, 2026

«Durante la ceremonia, los feligreses acompañaron a Carmen Teresa Navas, una madre que nunca dejó de buscarlo y que mantuvo viva la esperanza de encontrarlo con vida hasta el final. Hoy, nuestras oraciones están con ella y con todas las madres que tienen a sus hijos injustamente detenidos», señaló el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

#15Mayo | Este viernes activistas, amigos y familiares de los presos políticos se reunieron en la Iglesia La Candelaria, para asistir a una misa en honor a Víctor Hugo Quero. Fotos: @clippve pic.twitter.com/D0xfiPrtQC — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 15, 2026

El padre pidió por el descanso eterno de Quero y exigió la liberación de los presos políticos.

Además, destacó la lucha que Carmen Navas ha librado para saber qué ocurrió con su hijo.

12:45 pm Misa en homenaje al preso político Víctor Hugo Quero Navas en la iglesia de la Candelaria en Caracas . Su madre Carmen Teresa Navas acompañada de familiares de los presos políticos e integrantes de organizaciones de derechos humanos. pic.twitter.com/jdCj2CnWvb — Marino Alvarado B (@marinoalvarado) May 15, 2026

EL CASO DE VÍCTOR HUGO QUERO

Stefanía Migliori, coordinadora del equipo jurídico del Foro Penal en Caracas, pidió que se haga una investigación imparcial sobre el caso de Víctor Hugo Quero Navas, quién falleció luego de permanecer privado de libertad por alrededor de siete meses.

«Lo que queremos es que se haga justicia con esto, investigar a todos los presuntos responsables de su desaparición, desde los funcionarios que lo detuvieron hasta los funcionarios que lo llevaron hasta donde hoy en día está. Pedimos que sea una investigación imparcial y también sería bueno que se permitiera el ingreso de instituciones extranjeras para poder co-ayudar con la investigación», señaló Migliori en conversación para el programa Shirley Radio.

#15Mayo | Durante la misa, su madre, Carmen Teresa Navas, recibió por parte del prebistero José Honegger Molina García, su respaldo en medio del dolor por la muerte de su hijo Víctor Quero. pic.twitter.com/MbgGwagQ0W — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 15, 2026

Migliori reveló que este es uno de los casos más insólitos del sistema judicial y penal venezolano en los últimos tiempos.

🇻🇪 | Entre lágrimas, Carmen Navas participa hoy en la misa póstuma de su hijo, Víctor Quero Navas, preso político fallecido bajo custodia de la tiranía. La ceremonia se realiza en la Iglesia de Santa Teresa, en Caracas. Familiares y ciudadanos exigen justicia ante este crimen. pic.twitter.com/22stgBThan — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) May 15, 2026

«Víctor Hugo Quero Navas era un hombre de 50 años, que se dedicaba a trabajar informalmente. Un 3 de enero se encontraba en la Plaza Caracas, preparándose para ir a visitar a su madre con una caja de bombones y llegaron unos funcionarios vestidos de negro y se lo llevaron detenido porque presuntamente en esa caja tenía explosivos».

#15May 1:06 PM #Misa #PresosPolíticos

Con la bendición del sacerdote Honneger Molina y una pic.twitter.com/jHjlN2zdFA ofrenda floral de la señora Carmen Navas a la Virgen y al Sagrado Corazón de Jesús culmina la misa por el descanso de Víctor Hugo Quero Navas, quien falleció bajo… — Reporte Ya (@ReporteYa) May 15, 2026

«A él se lo llevan porque era una persona alta con características extranjeras y es bueno recordar que en ese momento se estaban llevando detenidos a muchos extranjeros. De hecho, a él en El Rodeo lo llamaban ‘El Rusito’ por sus características, y estaba en la misma causa donde estaban todos los extranjeros a pesar de que solo tenía nacionalidad venezolana», detalló.

🔴Misa por Victor Navas. Ella vivió un gran golpe, pero con dignidad está dando la batalla. Ella se llama Venezuela.

Esta imágen viene de nuestra gran aliada comunicacional de la #GeneraciónIndependencia Yasmelis. @chacocma @hacemosguarimba pic.twitter.com/ibi1TdCr7s — Gaston Levar (@GastonLevar) May 15, 2026

De igual forma, destacó que Quero estuvo un tiempo viviendo fuera del país, pero decidió regresar. Trascendió que se le acusó de delitos como terrorismo, asociación para delinquir, conspiración con países extranjeros y tráfico de armas.

«Él no tenía nada que ver con ningún partido político, no era un activista. Él era un simple ciudadano, trabajador informal en La Hoyada, eso era lo que él hacía», aclaró.