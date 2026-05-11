ONG denunció muerte del exconcejal José Manuel García, estaba detenido en calabozos de la policía municipal de Anaco

La ONG Comité por a Libertad de los Presos Políticos (Clippve), denunció la muerte del exconcejal Manuel García Sabino, mientras estaba detenido en los calabozos de la policía de Anaco, en el estado Anzoátegui.

A través de su cuenta en X (Twitter), el Clippve dijo que “con este crimen se eleva a 31 la cifra de muertes de presos políticos bajo custodia del Estado”.

Agregó que hasta el momento no hay información oficial sobre este hecho. Lo único que se sabe es que la muerte se confirmó la noche del 9 de mayo.

La ONG destacó que el político estaba detenido porque hizo denuncias de corrupción.

“El encarcelamiento del exconcejal se debió a que había denunciado hechos de corrupción dentro de la Alcaldía y el Concejo Municipal de ese municipio, lo que condujo a su detención, claramente política”, precisó el Comité en su publicación.

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Asimismo, la organización relató que el exconcejal recibió amenazas, previo a su fallecimiento. “García Sabino había sido objeto de una persecución, amenazas y la apertura de un expediente por presunta estafa”.

La noticia de la muerte de García ocurre pocos días después de que el Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmó el fallecimiento de Víctor Hugo Quero Navas, que habría ocurrido el 25 de julio del año pasado, mientras se encontraba detenido en el Rodeo I.

Las ONG defensoras de los DD.HH., activistas y defensores de los derechos de los presos políticos han denunciado la situación en que se encuentran estas personas, al punto de que ya van más de 30 muertos bajo custodia del Estado.

De hecho, el Clippve dio a conocer hace poco la lista de los presos políticos fallecidos en cautiverio desde hace 11 años.

“Entre 2015 y 2026 el sistema de justicia venezolano produjo la muerte de al menos tres presos políticos por cada año de Gobierno”, destacó la organización en sus redes sociales.