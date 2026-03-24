Cuerpos de seguridad han sido «contundentes» con ‘foco’ del Tren del Llano que reapareció en Guárico, dice ministro de Agricultura

El ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, admitió que los organismos de seguridad aún no han podido acabar con un foco proveniente de las secuelas del Tren del Llano que sigue operando en el estado Guárico.

«El avance ha sido muy bueno a excepción con un foco que tenemos en el estado Guárico, que había estado controlado, hoy nuevamente ha reaparecido. Sin embargo, las acciones de los organismos de seguridad han sido contundentes. Es el único elemento perturbador», indicó durante una entrevista para VTV.

«Hoy por hoy cuando reflejamos el tema de la seguridad nacional, el avance ha sido sumamente importante con la excepción de ese foco de perturbación en el estado Guárico», recalcó.

#EnVideo📹| Ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, aseguró que el avance en materia de seguridad ha sido fundamental. Informó que en el estado Guárico existe un foco de perturbación proveniente de las secuelas del «Tren del Llano», pero gracias a… pic.twitter.com/TWPIR8Ws3o — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 24, 2026

POSTURA POLÍTICA DEL TREN DEL LLANO

Por otra parte, Heredia, destacó la postura política que ha expresado esta agrupación delictiva. «Quedó evidenciado en las elecciones del 28 de julio, como ellos tienen una posición, aparte de su acción delictiva, identificados con la oposición venezolana. Ahí salió completamente, de manifiesto de ellos, no se trata de un tema imputado por parte de nosotros».

Para finalizar, aseguró que están haciendo trabajos en materia de seguridad para erradicarlos. «Sin embargo, ahí se viene haciendo un trabajo importante del Ministerio Interior, las Fuerzas Armadas, el poder popular, las organizaciones y esperamos que muy pronto tengamos ese territorio 100% sin ningún tipo de perturbación».