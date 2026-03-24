El país registró ganancias de $18.212 millones en materia petrolera durante 2025, según el BCV

El Banco Central de Venezuela (BCV) difundió las cifras de la balanza de pagos correspondientes al año 2025 en el cual indica que el acumulado por exportaciones sumó 26.785 millones de dólares, un alza de 6,83 % con respecto a 2024 y de ese monto 68 % se corresponde a las petroleras.

Las ventas externas de crudo y combustibles sumaron 18.212 millones de dólares durante el año pasado y esta cifra está apenas 0,87 % por debajo de la reportada en 2024 y los montos reportados en los dos últimos años son los más altos desde que el gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones comerciales al sector de los hidrocarburos de Venezuela.

La data del BCV también indica que los egresos por importaciones petroleras sumaron 2.521 millones de dólares, una reducción de 3,74 %.

Aunque el petróleo destaca con el 68 % de las ventas, las exportaciones no petroleras alcanzaron los 8.573 millones de dólares.

La cuenta cerró con un saldo positivo de 3.336 millones de dólares, lo que indicaría que, en términos generales, el país recibió más divisas por sus exportaciones y rentas de las que gastó en importaciones y pagos de servicios al exterior. Esta sería el mejor año en esta materia desde 2018.

Con respecto en importación de Bienes f.o.b el BCV registró gastos de 17.952 millones, por lo que el país incrementó sus compras externas respecto a los 17.151 millones de 2024.

El informe completo puede verse en la página del Banco Central de Venezuela.