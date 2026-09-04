¿Cuántos sismos se han registrado desde el 24Jun? La impactante cifra que reveló Funvisis

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) publicó un mapa de actividad sísmica desde el pasado 24 de junio, donde queda en evidencia lo activa que han estado las placas tectónicas que atraviesan el país luego de los devastadores terremotos en La Guaira.

«Total de sismos en las primeras 1.704 horas: 1.915 eventos», indicó el organismo en una publicación compartida en sus redes sociales, donde detallaron la ubicación de los movimientos telúricos.

En la publicación, precisaron que el primero de los terremotos ocurrió 25 kilómetros al este de San Felipe y tuvo una magnitud de 7,2. Tan solo un minuto después ocurrió el segundo terremoto, esta vez en La Guaira y de magnitud 7,5 a tan solo 10 kilómetros de profundidad.

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Desde entonces la mayor cantidad de movimientos telúricos en el país han estado alrededor de ambos epicentros.

Con respecto a la última semana, Funvisis precisó que durante el periodo del 28 de agosto al 3 de septiembre se han registrado 96 sismos en todo el país.

«Recuerda que no es posible predecir los terremotos. La planificación es la mejor herramienta para hacerles frente y observar su comportamiento es fundamental», recalcó el organismo.