¿Cuántas viviendas se han recuperado con el plan Venezuela Renace? Las cifras que reveló el Gobierno

La presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, Jacqueline Faría, informó que hasta el momento 1.476 viviendas han sido recuperadas tras los terremotos del pasado 24 de junio.

«A la fecha podemos sumar más de 1.476 viviendas recuperadas ya, entregadas. ¿Qué quiere decir eso? Que aquella vivienda que fue muy impactada por el terremoto, fue diagnosticada, fue reparada y fue entregada a la familia. Y esas familias que estaban en un campamento solidario, una carpa o con familiares o amigos ya pudieron volver a sus apartamentos», dijo en declaraciones a Globovisión.

Asimismo, expresó que el «balance es positivo» ya que hay 72.000 personas viendo la reparación de su hogar.

«Tenemos en reparación más de 17.000 viviendas», comentó.

🟡#EnVideo | Presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, Jacqueline Faría: «A la fecha podemos sumar más de 1476 viviendas recuperadas ya, entregadas» 🗣️ «72 mil personas están viendo que su vivienda se está reparando» pic.twitter.com/CFVHPv2EL2 — Globovisión (@globovision) September 15, 2026

En este sentido, destacó el gran despliegue de capital humano para hacer esto posible. «Más de 7.400 trabajadores están desplegados en siete estados».

«Semanalmente la presidenta nos pide cuántas ya están terminadas y hacemos una actividad de entrega que abarque 300, 200, 150, de acuerdo a porque no todas tardan lo mismo, es de acuerdo al impacto que haya recibido la vivienda», aseveró.

Además, resaltó que también han hecho residencias desde cero. «Se han entregado más de 500 nuevas viviendas».

🟡#EnVideo | Presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, Jacqueline Faría: «Venimos trabajando en La Guaira, en Caracas, en Miranda, en Aragua, en Carabobo, Falcón, en Yaracuy. En todos esos estados hemos venido trabajando con las viviendas afectadas» pic.twitter.com/AdJG3swHar — Globovisión (@globovision) September 15, 2026

«La presidenta ha diseñado también un plan de créditos para condominios, apartamentos, donde a través del Banco de los Trabajadores les dota de un crédito que les permite a ellos reparar», sumó.

Por otra parte, explicó cómo se ha dado la entrega de viviendas en otros estados. «Hemos censado 146.414 personas y entre las preguntas que se hacen se pregunta hogares dispuestos a vivir en otro estado. 17.161 hogares han dicho que están dispuestos a ir a vivir a otro estado y se les pone las opciones de dónde tenemos viviendas terminadas. Tenemos viviendas en Anzoátegui, Trujillo, Boconó, y eso se ofrece y la gente marca. En lo que esa vivienda está lista la gente es asignada a esa vivienda».

EL SEMÁFORO

Por otro lado, Faría explicó que para la evaluación de los inmuebles se aplicó el semáforo estructural.

Color verde: corresponde al 58% de los casos y es que tienen fisuras leves que permiten a sus habitantes permanecer en las viviendas.

Color amarillo: corresponde al 23% de los casos y aplica para viviendas donde los residentes pueden hacer uso de las instalaciones, pero no pernoctar.

Color rojo: corresponde al 18% de los casos e identifica edificaciones que requieren una segunda inspección minuciosa.