EN VIDEO: Apagón afectó a tres estaciones del Metro de Caracas este 15Sep y paralizó el servicio

Este martes en horas de la mañana se registró un fallo en el servicio eléctrico que afectó directamente al menos a tres estaciones de la línea 1 del Metro de Caracas, lo que provocó un considerable retraso que perjudicó a las personas que se dirigían a sus trabajos e instituciones educativas.

De acuerdo con los reportes en redes sociales quedaron en completa penumbra las estaciones Parque Carabobo, Bellas Artes y Colegio de Ingenieros.

«8:20 de la mañana, la estación Parque Carabobo sin luz. Tomen sus previsiones las personas que utilizan el Metro de Caracas para trasladarse a sus trabajos. Estos son los pasillos de la estación Parque Carabobo», contó una usuaria mientras caminaba por la estación solo alumbrada por las linternas de los celulares para salir a la superficie.

8:20am Metro de Caracas sin luz. Estación Parque Carabobo martes 15/09/26 tomen sus previsiones pic.twitter.com/nYA0BPuUWP — María Fernanda (@MaferZb26) September 15, 2026

Tras el apagón, a través de los parlantes, los trabajadores del Metro informaron que estaban esperando instrucciones de Corpoelec.

Al cabo de 15 a 20 minutos, el servicio eléctrico se restituyó en las estaciones, y se reactivaron los trenes casi de inmediato.

Pasadas las nueve de la mañana usuarios reportaron que ya el servicio de transporte estaba funcionando con normalidad.