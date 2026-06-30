¿Cuántas personas han sido rescatadas entre los escombros? La cifra que reveló Jorge Rodríguez

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez señaló que 6.461 personas han sido rescatadas en Venezuela tras los terremotos ocurridos el 24 de junio.

«En cuanto a los rescates el primer día hubo 2.407. El segundo día hubo 2973 personas rescatadas. El tercer día 731 personas. El cuarto día 345 personas. El quinto día cuatro personas. El día de hoy, un bebé. Eso da un total de 6.461 personas rescatadas desde el mismo día de la emergencia», dijo.

Asimismo, acotó que después de haber realizado un análisis «calculan que 30.000 personas se encontraban en la zona de Caraballeda y Catia La Mar al momento de los terremotos».

«De acuerdo a los cálculos, aproximadamente 13.400 a 13.500 lograron salir por sus propios pies o ayudados por sus familiares», comentó.

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Por otra parte, Jorge Rodríguez informó que se elevó la cifra de muertos a 1.943 por los devastadores terremotos del 24 de junio en el país

«Tenemos 10.571 heridos, 15.866 personas damnificadas», comentó.

También resaltó que hay 14 refugios habilitados en La Guaira y 55 refugios entre Caracas y otros estados. «No vamos a escatimar esfuerzos en brindar las mejores condiciones para atender a las personas que sean llevados a los campamentos provisorios», aseguró.