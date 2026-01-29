¿Cuándo se podría dar la recuperación de la conectividad aérea? Esto dice experto

El abogado aeronáutico Rodolfo Ruíz reveló que marzo podría ser el mes clave para la recuperación de la conectividad aérea, aunque subrayó que primero se tienen que alinear tres factores y cumplirse ciertas condiciones.

Ruíz sostuvo una entrevista con el periodista Román Lozinski. Desde un principio, el especialista analizó las circunstancias cruciales para que se puedan restablecer y aumentar los vuelos internacionales.

El especialista recordó que el primer factor a tomar en cuenta es el interés de las aerolíneas a volar hacia Venezuela. A esto se deben sumar los permisos de las autoridades extranjeras y del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

Ruiz destacó la necesidad del fin de las restricciones impuestas sobre el espacio aéreo de Venezuela. «Si no se renueva el NOTAM de la FAA, esto traerá un efecto positivo para el FIR Maiquetía», dijo el experto.

Pocas horas después de la entrevista, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) levantó el NOTAN sobre Venezuela, lo que, según el análisis de Ruiz, facilitará el restablecimiento de rutas hacia el país.

RUIZ SEÑALA LA PLANIFICACIÓN

A pesar de que las condiciones estén alineadas, Ruiz recordó que las aerolíneas no restablecen las rutas de forma inmediata. En general, necesitan de entre 15 y 20 días para planificar los vuelos.

«Marzo se posiciona como el mes en que Venezuela podría recuperar la conectividad aérea», detalló Ruiz, quien también recordó que las aerolíneas deben asignar las aeronaves para las rutas.

Ruiz señaló que el 1 de marzo iniciarán los vuelos hacia Medellín, tanto con aerolíneas venezolanas como colombianas. «Incluso podría haber algunas sorpresas por la coyuntura actual del país», concluyó.

Este mismo miércoles, American Airlines informó que está lista para «restablecer el servicio sin escalas» entre Estados Unidos y Venezuela. La aerolínea norteamericana afirmó que está en «estrecho contacto» con las autoridades federales.