Administración Federal de Aviación de EEUU levanta restricciones sobre el espacio aéreo de Venezuela

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos levantó las restricciones impuestas sobre el espacio aéreo de Venezuela y varias zonas del Caribe, reabriendo rutas clave que habían permanecido limitadas tras las operaciones militares estadounidenses en territorio venezolano.

«La FAA ha eliminado cuatro NOTAM en la región del Caribe, incluido uno relacionado con Venezuela, así como avisos que afectan el espacio aéreo sobre Curazao, San Juan (Puerto Rico) y las regiones de información de vuelo de Piarco», reza un comunicado del Departamento de Transporte de los Estados Unidos.

«Estos NOTAM se emitieron como medidas de precaución y ya no son necesarios. La seguridad sigue siendo nuestra principal prioridad y esperamos facilitar el regreso de los viajes regulares entre Estados Unidos y Venezuela», se agrega en la nota.

La medida llega tras la expiración de las restricciones temporales que la FAA había impuesto el 3 de enero. Justo cuando el espacio aéreo venezolano y áreas circundantes fueron cerradas a vuelos comerciales estadounidenses. Se hizo debido a los riesgos operacionales derivados de la ofensiva militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

ESPACIO AÉREO REABIERTO EN VENEZUELA

Más temprano, este mismo jueves, Trump anunció que las conexiones aéreas comerciales entre Estados Unidos y Venezuela serán reabiertas «muy pronto».

Aseguró haber conversado con Delcy Rodríguez para coordinar la reapertura del espacio aéreo. Afirmó que ya instruyó al secretario de Transporte, Sean Duffy, así como a otras autoridades civiles y militares, para que el proceso se concrete antes de que finalice este mismo jueves.

«Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar muy pronto a Venezuela y estarán seguros allí. Está bajo un control muy estricto», dijo el presidente norteamericano.

Según indicó, tanto quienes desean regresar al país suramericano, como aquellos que buscan visitarlo, podrán hacerlo una vez se restablezcan los vuelos.

El mandatario recordó que, en noviembre, antes de la operación militar que depuso a Maduro, había ordenado el cierre total del espacio aéreo venezolano. Enfatizó que lo hizo como medida preventiva.

La reactivación de las rutas aéreas marcaría el primer restablecimiento de conexiones comerciales entre ambos países desde 2019. Esto, cuando American Airlines suspendió sus operaciones tras la ruptura de relaciones diplomáticas.