¿Cuándo llegaría el «submarino nuclear y el crucero lanzamisiles» de EEUU cerca de las costas venezolanas? Lo que dijo el gobierno de Maduro

El gobierno de Nicolás Maduro alertó ante la ONU sobre la escalada de acciones hostiles y amenazas de los Estados Unidos.

En este sentido, el canciller Yván Gil señaló que ahora estas amenazas incluyen el despliegue de buques de guerra adicionales en el mar Caribe, entre ellos el USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido.

«Su llegada a las costas venezolanas está prevista para principios de la próxima semana, según confirmaron diversas fuentes internacionales», apuntó en un comunicado.

En este contexto, denunció que este despliegue es una «grave amenaza a la paz y la seguridad regionales».

«La presencia de un submarino nuclear, de carácter ofensivo, en la región de América Latina y el Caribe contradice el compromiso histórico de nuestras naciones y pueblos con el desarme y con la solución pacífica de las controversias, y representa un claro acto de intimidación, contrario a la letra y al espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, que, en su Artículo 2, numeral 4, obliga a todos los Estados a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado», señaló el texto.

Asimismo, recordó que América Latina y el Caribe han sido declaradas como Zona Libre de Armas Nucleares mediante el Tratado de Tlatelolco (1967). Cuyo protocolo II fue ratificado por los Estados Unidos de América en 1971, comprometiéndose así a respetar plenamente el carácter desnuclearizado de la región y a no usar ni amenazar con usar armas nucleares contra los Estados Partes de dicho tratado.

«El ingreso de un submarino nuclear a la región, sin transparencia sobre su carga ni reglas de empleo, vulnera el objeto y propósito de dicho instrumento jurídicamente vinculante y erosiona la confianza colectiva en la vigencia del régimen de desnuclearización regional», denunció la representación del gobierno de Maduro ante la ONU.

PETICIÓN DEL GOBIERNO DE MADURO A LA ONU

Por lo cual, ante todo lo anterior, el gobierno de Maduro realizó las siguientes peticiones a la ONU:

1. Exige el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe, incluyendo el submarino nuclear USS Newport News.

2. Reclama garantías claras y verificables de los Estados Unidos de América de que no desplegará ni amenazará con usar armas nucleares en la región de América Latina y el Caribe.

3. Insta al Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL) a convocar a consultas urgentes para examinar esta serie de acciones hostiles y amenazas.

4. Llama a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a respaldar el respeto al carácter desnuclearizado de América Latina y el Caribe. Y a defender la Proclama de la CELAC de la región como una «Zona de Paz».