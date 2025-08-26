VIDEO: Padrino anuncia despliegue militar en el Caribe para hacer frente al narcotráfico

El ministro de Defensa, Vladímir Padrino López, anunció este martes el despliegue de varios buques militares en el mar Caribe para combatir al narcotráfico, mientras que Estados Unidos avanza en una operación semejante en la misma zona.

La Administración de Donald Trump anunció hace pocos días el envío de tres buques y miles de efectivos al Caribe. Mientras tanto, insistió en las denuncias en contra del llamado Cartel de los Soles.

Ante este escenario, Padrino informó en su cuenta de Instagram que varios buques de «mayor porte» serán desplegados en las aguas territoriales. El despliegue formará parte de la «Operación Relámpago del Catatumbo».

«Aquí vamos a tener también un despliegue importante con drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con la Infantería de Marina por todos los ríos», apuntó.

PADRINO DETALLA EL OPERATIVO

El general en jefe precisó que los buques harán patrullas navales en el Lago de Maracaibo y en el Golfo de Venezuela. Los «buques de mayor porte» estarán «más arriba al norte, en nuestras aguas territoriales».

«Esto es una planificación muy rápida, ya que conocemos el territorio, conocemos las condiciones geográficas y conocemos las condiciones y las características de los grupos terroristas, armados, narcotraficantes que operan en la frontera», acotó Padrino.

Padrino aseguró que este operativo de seguridad comenzó en enero, meses antes del despliegue militar estadounidense. En tal sentido, subrayó que se da en el marco de la activación zona binacional entre Venezuela y Colombia.

El anuncio de Padrino se dio mientras que diversas autoridades venezolanas niegan estar involucradas en el narcotráfico, en respuesta a acusaciones de Estados Unidos. También ratifican que las fuerzas de seguridad hacen frente a las organizaciones criminales.