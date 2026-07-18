¿Cuál fue el nivel de afectación en locales de Caracas y La Guaira tras los terremotos? Esto dijo la Cámara de Comercio

Luis Montero, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, informó que un sondeo preliminar realizado por el gremio arrojó que el nivel de afectación en los locales tras el doble terremoto ha sido mixto, registrando desde comercios con daños parciales hasta estructuras que se desplomaron por completo.

El dirigente gremial explicó que el estudio sectorial apunta de manera preliminar que dos tercios de los comercios de la muestra ya se encuentran abiertos al público. Por su parte, el tercio restante que se mantiene cerrado se divide entre los establecimientos que actualmente realizan refacciones estructurales y aquellos que quedaron destruidos.

«Entre los que tenemos en la muestra que contempla Caracas-La Guaira tenemos 15% de destrucción. Dentro de los comercios que están abiertos también manifiestan que ha habido una reducción de la afluencia de visitantes y eso es tanto en La Guaira como en Caracas», precisó Montero en una entrevista concedida al programa A Tiempo de Unión Radio.

El portavoz empresarial acotó que, hasta el momento, las instituciones comerciales no poseen una cuantificación de daños sobre los locales ubicados en las zonas de El Junquito, Maracay y el resto de los estados del país que sufrieron el impacto de los sismos.

El sondeo también reveló el fuerte impacto humano sobre el personal del sector, indicando que una de cada 10 personas vinculadas a la actividad comercial resultó con algún tipo de afectación personal directa, incluyendo casos de fallecimiento, pérdidas de viviendas u hospitalización debido a la catástrofe.

Finalmente, Montero destacó la articulación del sector privado para atender la emergencia, comentando que las cámaras regionales se unieron a Consecomercio y Fedecámaras para aportar entre 12 y 15 toneladas de insumos básicos. Esta ayuda humanitaria se distribuyó hacia el estado La Guaira a través de los centros de acopio de Cáritas de Venezuela para auxiliar a los sobrevivientes.