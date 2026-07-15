Cruz Roja Venezolana y Clover Internacional suman capacidades logísticas para fortalecer la respuesta tras los terremotos

La Cruz Roja Venezolana estableció una alianza con Clover Internacional para fortalecer la gestión logística de la operación humanitaria desplegada tras los terremotos del 24 de junio, apoyando los procesos de recepción, almacenamiento, movilización y distribución de insumos destinados a la atención de las comunidades afectadas.

Desde el inicio de la emergencia, la Cruz Roja Venezolana ha desplegado equipos y voluntarios en las zonas de La Guaira para brindar atención en salud, apoyo psicosocial, agua, saneamiento e higiene, restablecimiento del contacto entre familiares y distribución de asistencia humanitaria, entre otras acciones.

Este trabajo parte de la evaluación de las necesidades en cada comunidad para orientar los recursos y adaptar la respuesta a la evolución de la situación.

En ese sentido, a medida que la operación avanza y se movilizan nuevos insumos, la logística adquiere un papel fundamental para sostener las acciones en el terreno.

Cada carga debe pasar por procesos de recepción, organización, almacenamiento y transporte antes de llegar a su destino.

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En este contexto, Clover Internacional pone a disposición su experiencia de 62 años en la gestión integral de cadenas de suministro y servicios logísticos 3PL.

La empresa cuenta con conocimiento de los procedimientos aduaneros venezolanos, capacidades de almacenamiento en depósitos aduaneros y una red de transporte de alcance nacional conectada con una plataforma global.

La incorporación de estas capacidades permitirá apoyar las distintas etapas de la cadena logística de la operación. Mientras la Cruz Roja Venezolana identifica las necesidades y desarrolla las acciones humanitarias en las comunidades, Clover Internacional contribuye con su experiencia para facilitar la gestión y movilización de los recursos.

La respuesta humanitaria continúa porque las necesidades de las comunidades también continúan. En esta etapa de la emergencia, sumar capacidades especializadas permite mantener una operación organizada y adaptar la movilización de recursos a las prioridades identificadas en el terreno.

Con información de nota de prensa.