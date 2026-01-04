Corpoelec denunció «ataque criminal» de EEUU contra el SEN durante operativo contra Maduro, varias instalaciones fueron afectadas

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) confirmó este domingo que el ataque militar ejecutado por EEUU el sábado, que terminó con la captura de Nicolás Maduro, afectó «gravemente» a distintas instalaciones eléctricas de la capital, dejando sin luz a diversas zonas.

«Este hecho constituye una agresión directa contra la soberanía nacional y un atentado contra la estabilidad institucional y la vida cotidiana de los venezolanos», indicó en un comunicado la estatal.

El ataque, señaló Corpoelec, dañó «gravemente» las subestaciones Panamericana 69 kV y Escuela Militar 4.8 kV. Fue así como se dejó fuera de servicio las líneas OAM-Vega Caricuao-Panamericana 1 y 2 69 kV, y Junquito-Panamericana 1 y 2 69 kV.

Asimismo, la corporación precisó que se logró la recuperación de las infraestructuras eléctricas Granada, Caricuao, Paraíso, Pinar y Candilito. Al mismo tiempo, continúan las labores de restablecimiento en Rincón, Escuela Militar, Chaguaramo, Santa Mónica, Colinas de Santa Mónica, Coche y Metro La Paz.

PERSISTEN LAS AFECTACIONES

Corpoelec también reconoció que las afectaciones persisten en los sectores Los Rosales y Prado de María, Cementerio General del Sur, Los Carmenes, Los Castaños, Colinas de Las Acacias, Los Rosales, Gran Colombia, Las Luces, Los Próceres, Santa Mónica, Ciudad Universitaria, Colina de Los Chaguaramos, Los Chaguaramos, Valle Abajo, Fuerte Tiuna, Cumbres de Curumo, Colinas de Bello Monte, Colinas de Santa Mónica y San Agustín del Sur.

Esta misma situación se presenta en las urbanizaciones Coracrevi, La Rinconada, Carlos Delgado Chalbaud, Veredas de Coche, Alberto Ravell, Longaray y Los Jardines del Valle. Además, en Mariscal de Ayacucho, Radio Valle, San Andrés II, San Antonio y San Pedro.

Los sectores populares como Las Mayas, Cochecito, Nuevo Vegas, Bruzual, Canicito, Las Malvinas, Los Cardones, San Andrés, Vista Alegre, Cerro Grande, Zamora y El Calvario atraviesan por lo mismo.

«Esta agresión constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario, al privar de manera intencional a la población de servicios esenciales», denunció Corpoelec.

Finalmente, dijo que Venezuela «no se doblegará ante las maniobras criminales que buscan someter al pueblo». «Con la fuerza de la verdad, el espíritu de resistencia y la unidad inquebrantable, seguiremos defendiendo el derecho sagrado de nuestro pueblo a vivir en paz».