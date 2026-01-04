La dura advertencia que hizo Trump a Delcy Rodríguez si decide «no hacer lo correcto»

El presidente de EEUU, Donald Trump, lanzó una dura advertencia contra la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, señalando que si decide «no hacer lo correcto», va a pagar «un precio probablemente más alto» que Nicolás Maduro.

Durante una llamada telefónica con The Atlantic, el gobernante reveló que Venezuela podría no ser la única nación a intervenir.

Poco después de que Rodríguez asumiera como presidenta encargada, Trump elevó el tono al referirse a la administración oficialista liderada ahora por la ministra de Hidrocarburos. «Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro», amenazó.

En la charla, Trump calificó a Venezuela como un «Estado fallido». Al mismo tiempo, precisó que «reconstruir no es malo en el caso de Venezuela». «La reconstrucción allí, o el cambio de régimen como quieran llamarlo, es mejor que lo que tienen ahora. No puede empeorar», acotó.

A Trump se le consultó sobre las posibles similitudes de la invasión a Irak. No obstante, precisó que ocurrió bajo el gobierno de George W. Bush y que estaba en desacuerdo con ella.

«Yo no invadí Irak. Eso fue cosa de Bush; tendrán que preguntárselo a él, porque nunca debimos haber intervenido en Irak. Eso desencadenó el desastre en Oriente Próximo», sumó.

El sábado, durante una conferencia de prensa tras la detención de Maduro, Trump comentó que Delcy Rodríguez estaba dispuesta a «hacer lo que consideramos necesario para hacer Venezuela grande otra vez».

Sin embargo, la ahora presidenta rechazó esas declaraciones poco después y dijo que está lista para «defender los recursos naturales» de su país. Al mismo tiempo, exigió que liberen a Maduro y agregó: «Nunca más seremos una colonia».