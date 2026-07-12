Corpoelec anunció la descarga preventiva en las centrales hidroeléctricas del Bajo Caroní e hizo la siguiente advertencia

La empresa Corpoelec informó que este lunes 13 de julio procederá con la “descarga preventiva” en las Centrales Hidroeléctricas del Bajo Caroní”, como parte del Plan de Alivio Preventivo 2026.

A través de su cuenta e Instagram, Corpoelec informó que esta descarga se efectuará a partir de las 11:00 a.m. Esto quiere decir que la empresa procederá a la apertura de los aliviaderos de las represas para regular y mantener en condiciones óptimas y seguras los niveles de los embalses ante el ciclo de lluvias.

Asimismo, pidió a los pescadores, operadores navieros, deportistas y comunidad en general, tomar las precauciones ante el incremento de la velocidad de la corriente en los ríos Orinoco y Caroní.

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También informó que la medida se aplica para “garantizar la operatividad del sistema eléctrico nacional”.

Se pide máxima precaución al transitar o realizar actividades en parques ubicados aguas abajo y balnearios de la región.

Las maniobras técnicas de alivio de caudal se ejecutan de manera coordinada en el ecosistema energético de Guayana que implica la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (embalse de Guri), Central Hidroeléctrica Antonio José de Sucre (Macagua), Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda (Caruachi) y Central Hidroeléctrica Manuel Piar (Tocoma).