Usuarios reportaron fuertes fluctuaciones eléctricas este 11Jul en distintas partes del país

Usuarios de redes reportaron este sábado 11 de julio al menos dos fuertes fluctuaciones eléctricas en distintas partes del país como Caracas, Carabobo, Zulia, Miranda y Mérida, entre otros.

Quizá el bajón más potente ocurrió cerca de las 8:00 a. m. Para esa hora, los internautas reportaron en X (Twitter) haber percibido el hecho.

«¿Bajón de luz o fueron ideas mías? 8:23 am #11jul. Caracas», escribió la periodista Lenys Carolina. «No son ideas, mi nevera, pantalla de la compu y microondas se apagaron», le contestó una persona.

Otro ciudadano contestó: «En Mérida no hubo bajón, fue un festival: apaga, prende, apaga, prende, apaga, prende».

Además, para esa hora, otra persona escribió: «Bajón de luz reportado en varios lugares hace unos minutos. Bajón, ida y vuelta de la luz y lamentablemente en otros lugares se apaga por ciertos tiempos».

Desde Carabobo, una mujer criticó las fluctuaciones eléctricas y denunció que someten a la entidad a constantes cortes de luz. «No les basta con los apagones diarios de cinco y seis horas y con que el carabobeño que trabaja en la calle pase prácticamente todo el día sin luz. También nos dan unos buenos días de bajón así, como para que se dañen los pocos electrodomésticos que han resistido».

Posteriormente, cerca de las 12:50, hubo nuevos reportes. En esta ocasión también se sintió en Caracas, Valencia, Maracaibo y otras ciudades. «Tremendo bajón de luz, parte 2», dijo un internauta. «12:51 en Maracaibo. Buen bajón eléctrico», añadió alguien más.

Pese a esto, no existen reportes de Corpoelec ofreciendo una respuesta a esta situación.

¿Bajón de luz o fueron ideas mías? 8:23 am #11jul Caracas — Lenys Carolina | Lenys con UNA n (@LenysCarolina) July 11, 2026

🔌🪫Bajón de luz reportado en varios lugares hace unos minutos Bajón, ida y vuelta de la luz y lamentablemente en otros lugares se apaga por ciertos tiempos. — Hugo Londoño · (@huguito) July 11, 2026

Tremendo bajón de luz, parte 2 🤯 — Oskar con K 🇻🇪 (@1oskarconk) July 11, 2026