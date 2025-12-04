Venezuela

Copa Airlines y Wingo suspendieron los vuelos a Venezuela, este sería el motivo

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

Las aerolíneas panameñas Copa Airlines y Wingo anunciaron este miércoles la suspensión de vuelos hacia y desde Venezuela, en medio de la crisis área que afronta el país ante las amenazas de los Estados Unidos.

En un principio la suspensión será por tan solo dos días, a la espera con lo que ocurra con la alerta de la autoridad aeronáutica estadounidense por un incremento en la actividad militar en el Caribe.

Copa Airlines y Wingo eran de las pocas aerolíneas internacionales que seguían operando a pesar de la alerta de los Estados Unidos y la posterior represalia del gobierno de Nicolás Maduro, que quitó las concesiones a las líneas aéreas que decidieron suspender sus vuelos a Venezuela inicialmente.

Ambas aerolíneas informaron la noche del miércoles en varios comunicados que la suspensión ocurrió por motivos de seguridad.

LEA TAMBIÉN: VIDEO: MÁS DE 500 VENEZOLANOS LLEGARON EN DOS VUELOS DE REPATRIACIÓN DESDE EEUU Y MÉXICO ESTE 3DIC

«Debido a intermitencias en una señal de navegación reportada hoy por nuestros pilotos, y que no comprometieron la seguridad, se suspenden de forma preventiva los vuelos desde y hacia Caracas el 4 y 5 de diciembre de 2025. Estamos evaluando la situación y compartiremos nueva información en nuestros canales públicos en las próximas 24 horas», indicó Copa.

Asimismo, puso a la disposición de los viajeros afectados un cambio de fecha sin recargos o reembolso de su boleto.

Estos anuncios ocurren en uno de los momentos más graves de la crisis aérea. El sábado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse «cerrado «en su totalidad».

No obstante, la crisis inició el pasado 21 de noviembre cuando la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EEUU había instado a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa» en la zona.

