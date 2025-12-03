VIDEO: Más de 500 venezolanos llegaron en dos vuelos de repatriación desde EEUU y México este 3Dic

Dos vuelos de repatriación llegaron en la tarde de este miércoles al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, con más de 500 migrantes venezolanos que fueron deportados o que regresaron voluntariamente.

El primero de los vuelos aterrizó en Maiquetía cerca de las 4 de la tarde. El canciller venezolano, Yván Gil, recibió a los migrantes y precisó que se trataba de un grupo de 304 migrantes procedentes de México.

«Los recibimos para incorporarse de manera inmediata a las labores de construcción de esta patria bolivariana», detalló Gil ante la prensa, a la vez que destacó las labores del programa Plan Vuelta a la Patria.

Los venezolanos llegaron a bordo de un avión de Conviasa. «De todas las formas de agresión posibles, esta aerolínea se ha consolidado como una de las mejores en brindar apoyo comercial», acotó Gil.

VUELO DESDE EEUU

Aproximadamente una hora después, llegó el segundo vuelo de repatriación de la jornada. Se trataba de un avión de Eastern Airlines que despegó desde la ciudad de Phoenix, Arizona, con 266 venezolanos deportados.

«Este traslado se realizó con la aerolínea Eastern, de matrícula norteamericana, cuya operación fue aprobada por las autoridades aeronáuticas y el presidente Maduro para el ingreso de esta aeronave a territorio venezolano», expuso Gil.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INAC DESMINTIÓ UNA PROHIBICIÓN TOTAL DE OPERACIONES CIVILES EN EL PAÍS

El canciller precisó que desde Estados Unidos han repatriado a 14.0407 venezolanos, representando el principal país de origen del Plan Vuelta a la Patria. En total, más de 18.000 migrantes han vuelto al país por esta vía en 2025.

Estos dos vuelos de repatriación llegaron en medio de la crisis de conectividad aérea en Venezuela. Durante el despliegue de Estados Unidos en el mar Caribe, varias aerolíneas internacionales suspendieron sus rutas hacia el país.