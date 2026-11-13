Continúa extracción en La Guaira: Recuperaron cuerpos de una mujer y su hija en Residencias Caribe

Rescatistas voluntarios recuperaron este viernes los cuerpos de una mujer y su hija entre los escombros en La Guaira, la entidad más afectada por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

El hallazgo se dio entre los escombros de las Residencias Caribe, en el sector Caraballeda. La periodista Maryorin Méndez informó en sus redes sociales sobre la recuperación de los cuerpos y publicó las imágenes del operativo.

En el video se puede ver a los rescatistas con dos bolsas mortuorias en donde cargaban los cadáveres. Las víctimas fueron identificadas como María Delia Peña de Solórzano y su hija, Dayana Solórzano Peña. No hay información sobre sus edades.

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Madre e hija vivían en un apartamento de la Torre C de las Residencias Caribe, las cuales se derrumbaron durante los terremotos. Voluntarios del grupo ‘Máquina de Hierro’ retiraron los cuerpos de los escombros.

MÁS CUERPOS EN RESIDENCIAS CARIBE

Según Méndez, al menos tres grupos de voluntarios se mantienen en Residencias Caribe desde hace semanas y han extraído varios cadáveres. Se desconoce a ciencia cierta cuántos cuerpos quedan entre los escombros.

A más de cuatro meses de los terremotos, la extracción de cuerpos no ha cesado en La Guaira. Familiares denuncian que sus seres queridos permanecen desaparecidos y distintos grupos de rescatistas siguen desplegados en distintos puntos del litoral.

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Hasta el 24 de agosto, cuando se publicó el último balance, se contabilizaron 6.500 fallecidos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. Se desconoce la cantidad de víctimas mortales totales que dejó la tragedia natural.