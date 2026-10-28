Consulado de Italia en Caracas no prestará servicio ‘temporalmente’ por esta razón

El Consulado General de Italia en Caracas, ubicado en La Castellana informa que la prestación de sus servicios consulares se verá temporalmente limitada debido a motivos ajenos al control de la sede diplomática.
Asimismo, el Consulado confirma que suspende las citas que fueron previamente reservadas para la emisión de pasaportes y la Carta de Identidad Electrónica (CIE).
Las mismas van a ser reprogramadas a una fecha posterior al cierre temporal
El consulado no emitió mayores detalles sobre una fecha específica sobre el retorno de sus actividades, aunque se espera que emitan algún aviso mediante su red social en Instagram @consolatoitalia_caracas.
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La institución exhortó a la comunidad de usuarios a mantenerse al tanto de las comunicaciones oficiales para conocer la restitución de la atención y la actualización del calendario de trámites.
Cantidad de ciudadanos italianos en el país
Unos 125.000 ciudadanos italianos residen en la circunscripción consular de Caracas (que abarca la capital y gran parte del centro-norte del país).
Son un total de aproximadamente 160.000 a 200.000 inscritos en los dos consulados de Caracas y Maracaibo.