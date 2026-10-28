Consulado de Italia en Caracas no prestará servicio ‘temporalmente’ por esta razón

El Consulado General de Italia en Caracas, ubicado en La Castellana informa que la prestación de sus servicios consulares se verá temporalmente limitada debido a motivos ajenos al control de la sede diplomática.

Asimismo, el Consulado confirma que suspende las citas que fueron previamente reservadas para la emisión de pasaportes y la Carta de Identidad Electrónica (CIE).

Las mismas van a ser reprogramadas a una fecha posterior al cierre temporal