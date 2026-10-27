TSJ eliminó dos tribunales especiales de adolescentes en Caracas, esto pasará con sus casos

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció este martes la eliminación de dos tribunales especiales de adolescentes y los casos ahora pasarán a jueces naturales, en el marco de la reforma judicial.

El Poder Judicial emitió un comunicado en el que informaba sobre la Resolución N.° 2026-0013, aprobada por la Sala Plena del TSJ. La medida «eliminó la competencia especial de dos tribunales con sede en Caracas».

De acuerdo a la información brindada por el TSJ, estos dos tribunales eran los únicos «encargados de llevar estos casos de adolescentes». Ahora los procesos pasarán al sistema judicial ordinario.

«Desde ahora, las causas serán atendidas por los tribunales de control del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes de cada Circuito Judicial, más cerca de los jóvenes y de sus familias», apuntó.

TSJ HABLA DE LA REFORMA

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, instó al TSJ a avanzar en una «reforma profunda del sistema de justicia». En tal sentido, se «dio un nuevo paso hacia una justicia más oportuna y con todas sus garantías para los adolescentes».

«El TSJ trabaja en garantizar que cada caso reciba la calificación jurídica adecuada y que los adolescentes puedan ejercer una defensa idónea ante el juez que les corresponde», indicó el máximo tribunal del país.

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Con esta medida, los adolescentes ahora continuarán sus procesos ante jueces naturales y en tribunales de su propia región. «El TSJ ratifica su compromiso con una justicia accesible para todos los ciudadanos», concluyó.

El pronunciamiento se dio dos semanas después de que el TSJ eliminara cuatro tribunales de competencia especial en materia de terrorismo. La medida se vio reflejada en la Resolución N.° 2026-0010, aprobada por la Sala Plena el 13 de octubre.