Conozca los nuevos acuerdos firmados por la presidenta encargada, Delcy Rodriguez, este 4Sep

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, firmó este viernes acuerdos de «ingeniería estructural y gestión de riesgo sísmico», dos meses después de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.

Rodríguez encabezó esta tarde la actividad desde Caracas y estuvo acompañada de Juan José Ramírez, ministro de Obras Públicas. El acuerdo fue suscrito con la firma Miyamoto International, del ingeniero estructural japonés Kit Miyamoto.

De acuerdo a las autoridades, se trata de un contrato de servicios entre el gobierno venezolano y la empresa especializada en ingeniería estructural, el cual estará enfocado en la remoción de las tres millones de toneladas escombros que dejaron los terremotos.

«Es muy importante. Llevamos trabajando con el gobierno desde hace cierto tiempo y empezamos con la primera fase que tiene que ver con la evaluación. Contamos con más de tres millones de toneladas que deben removidas y eso vamos a hacer», dijo Miyamoto.

De acuerdo al último balance oficial, al menos 6.500 personas murieron en los devastadores terremotos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. A esto se suma que más de 11.000 viviendas sufrieron daños clasificados como de «alto riesgo».

NUEVO ACUERDO PETROLERO

Por otra parte, Delcy Rodríguez estuvo presente en la firma de un acuerdo petrolero entre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la empresa Beta Resources, del conglomerado colombiano Grupo Gilinski.

El acuerdo contempla la participación productiva en las actividades en el Bloque Bare, un campo de la Franja del Orinoco que tiene unas reservas de 15.700 millones de barriles. Jaime Gilinski Bacal, presidente del Grupo Gilinski, afirmó que el desarrollo se hará «de forma responsable».

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Rodríguez ha firmado diversos acuerdos petroleros y memorandos de entendimiento tras su llegada a la Presidencia. El pacto más importante se firmó directamente con Estados Unidos, contando con la explotación de 17 campos con unas reservas estimadas en 65.000 millones de barriles.