Inflación en agosto bajó 11 puntos pero el acumulado del año se ubicó en 200%, indicó el BCV

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subió 8,9 % en agosto, según cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela (BCV).

De acuerdo con el BCV, la inflación acumulada en los primeros ocho meses de 2026 llegó a 200,11 % y la variación interanual escaló a 534,21 %.

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El dato de agosto representa una desaceleración de 55,28 % frente al INPC de julio, es decir, 11 puntos porcentuales menos en un mes.

Aun así, la cifra venezolana continúa siendo la más alta de América Latina, y el mes se ubicó como el segundo más bajo del año, solo por debajo de mayo, cuando la inflación fue de 6,3 %.

SECTORES CON MÁS ALZA DE PRECIOS

Servicios de Vivienda excepto Teléfonos lideró el alza de precios en agosto con 12,3 %, 4,3 puntos por debajo de julio. Le siguió Comunicaciones con 11,7 %, una desaceleración de 7,1 puntos, y Transporte con 10,30 %, 7,7 puntos menos que el mes anterior.

En el extremo opuesto se ubicaron Alimentos y Bebidas no Alcohólicas y Servicios de Educación, ambos con 8,2 %. El primero se desaceleró 11,1 puntos frente a julio, mientras que Educación bajó 15,7 puntos, una de las mayores caídas registradas por el BCV.

Bebidas Alcohólicas y Tabaco y el sector Salud marcaron 8,9 %, con una desaceleración de 12,7 puntos cada uno, y ligeramente por encima del promedio quedaron Vestido y Calzado (9 %), Alquiler de Viviendas (9,2 %) y Equipamiento del Hogar (9,6 %).

Con este resultado, enero se mantiene como el mes más inflacionario de 2026, con una variación de 32,6 %, mientras el BCV confirma la tendencia de desaceleración que había anticipado para agosto.