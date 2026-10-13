Conindustria sobre un ‘hipotético aumento del salario mínimo’: «se debe ajustar a la realidad del país»

La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) se pronunció sobre un hipotético incremento del salario mínimo y aclaró que una medida de este tipo se debe ajustar a la realidad del país.

Tito López, presidente de Conindustria, concedió una entrevista al programa A Tiempo de Unión Radio. Al ser consultado sobre un ajuste de los sueldos, consideró que «para eso hay que producir».

«Yo no puedo ajustar sueldos si yo no tengo aumento en la producción, si no tengo financiamiento, si no tengo incentivos fiscales parafiscales. Aquí de la rentabilidad de tu empresa se te va más de un 63% en pagos de tributos», expuso López.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez anunció recientemente que los diálogos laborales darán «resultados» en noviembre. Desde Conindustria aclararon que cualquier ajuste se debe apegar a las modificaciones que se realicen a la Ley del Trabajo.

«Nosotros queremos que los empleados tengan mucha mejor calidad de vida y mucho mejor salario, pero eso tiene que venir acompañado de una serie de políticas también fiscales, parafiscales y la reforma de la ley para yo poder ajustar sueldos y salarios», dijo.

INGRESOS EN CONINDUSTRIA

Según datos manejados por Conindustria, los trabajadores del sector tienen un ingreso promedio de 545 dólares mensuales. Esta cifra se alcanza «entre bonificaciones y sueldos».

Diversos gremios y sindicatos exigen un ajuste salarial hasta unos 700 dólares, equipándolo a la Canasta Básica. Sin embargo, Conindustria sostuvo que una medida así solo saldrá adelante si el Estado «reduce» la carga fiscal.

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Conindustria aseguró que durante los últimos seis años se han hecho numerosos ajustes de ingresos en el sector privado. Estos aumentos no se han realizado por medidas del Estado, sino de acuerdo a la recuperación financiera de las empresas.