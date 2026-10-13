Venezuela

Inició entrevistas a postulados que participarán en la renovación del TSJ

Caraota Digital
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EFE.- El Parlamento de Venezuela informó este martes que inició las entrevistas para seleccionar a 12 miembros de la sociedad civil entre 127 aspirantes que se postularon para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales, encargado de evaluar y preseleccionar a los próximos jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), institución señalada de servir al Gobierno.

Así lo informó el diputado chavista Giuseppe Alessandrello, parte de la comisión parlamentaria que evalúa a los aspirantes de la sociedad civil que, junto a 11 legisladores, integrará el Comité de Postulaciones Judiciales, según informó el Parlamento en su cuenta de Instagram.

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Esta fase se extenderá hasta el próximo viernes 16 de octubre y, una vez finalizada esta etapa, el listado se entregará al Parlamento.

Luego, el Comité de Postulaciones Judiciales preseleccionará a los aspirantes a magistrados del TSJ y presentará la lista final al Legislativo, que se encarga de la elección definitiva de los jueces.

El pasado 1 de septiembre, el Parlamento aprobó una reforma para aumentar de 11 a 12 el número de representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, en respuesta a un acuerdo alcanzado con un sector de la oposición que dialoga con el chavismo y en un intento de garantizar la independencia para elegir a los nuevos magistrados.

El actual TSJ está conformado por jueces que son acusados por la oposición de servir al chavismo y de haber convalidado el proclamado triunfo de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, en medio de denuncias de fraude electoral.

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