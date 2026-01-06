Exhortan a comercios en Caracas a «dar inicio a la actividad económica y respetar la tasa del BCV»

La Superintendencia Municipal de Administración y Recaudación (Sumar) de la alcaldía de Caracas hizo un exhorto a los establecimientos comerciales de la ciudad capital a retomar sus actividades económicas conforme a lo establecido en la ley.

«Hacemos un llamado a todos los comerciantes de Caracas a dar inicio a la actividad económica, respetando el precio oficial del dólar establecido por el BCV», indicó el organismo a través de un mensaje divulgado en sus redes sociales.

En esta línea, urgió que los establecimientos acaten este llamado en beneficio de la población. «Esta acción es fundamental para garantizar la sostenibilidad económica del pueblo venezolano», añadió el Sumar.

Cabe recordar que tras los ataques de los Estados Unidos a Caracas el pasado 3 de enero muchos negocios han permanecido cerrados desde entonces. En respuesta a esto, el Sumar se comprometió con los comerciantes. «Cuenten con todo el apoyo y la seguridad de las Instituciones Municipales y Nacionales para llevar adelante esta tarea con responsabilidad y compromiso».

«Juntos seguiremos construyendo un futuro estable y próspero para nuestra ciudad y nuestra nación», concluyó el organismo.