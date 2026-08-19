Confirman hallazgo de restos del director de la Policía de La Guaira: tras 55 días de los terremotos

Desde la Gobernación del estado La Guaira se confirmó el hallazgo de los restos del vicealmirante Gustavo Romero Matamoros, quien ejercía como director de la Polícia de La Guaira, tras 55 días días de los terremotos que sacudieron al litoral central.

«El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán; su esposa María Teresa Ramos de Terán y todo su equipo de trabajo se unen al profundo dolor que embarga a nuestro pueblo y a las familias de nuestros queridos compañeros de labores, quienes perdieron la vida trágicamente durante los dos sismos registrados el pasado 24 de junio de 2026», reza parte de un comunicado publicado en redes sociales.

«Hoy no solo despedimos a un equipo de profesionales excepcionales, sino a seres humanos extraordinarios, servidores públicos ejemplares y amigos incondicionales que dedicaron sus días a trabajar con amor, compromiso y entrega por el bienestar de cada guaireño y guaireña», se agrega en el texto.

Y continúa: «Su partida deja un vacío irreparable en nuestros corazones. Sin embargo, su legado de servicio, su alegría y su incansable esfuerzo por construir un mejor estado permanecerán para siempre como una luz que guiará nuestro camino. Extendemos nuestras más sinceras palabras de condolencia, solidaridad y apoyo a sus familiares, amigos y seres queridos en este momento de tanta dificultad. Paz a su alma».

Romero Matamoros falleció tras quedar atrapado bajo la estructura del edificio Oasis Beach, luego de los potentes sismos de 7,2 y 7,5 que golpearon al país el pasado 24 de junio.

Se precisó que el hallazgo se produjo en medio de las intensas labores de remoción de escombros y rastreo desplegados por los diferentes organismos de seguridad y emergencia, como el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en las estructuras colapsadas por los terremotos.

La cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela sigue incrementando, de acuerdo a un balance oficial emitido la tarde de este lunes, 17 de agosto, por autoridades.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez dio a conocer el nuevo reporte, indicando que son 6.438 los fallecidos como consecuencia de los devastadores terremotos del pasado 24 de junio

De esta manera, el balance de fallecidos por el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 en el país, suma 137 fallecimientos. En cuanto a las personas rescatadas, la cifra se mantiene en 6.462.