Con cacerolas en mano: Así protestaron en Aragua y Carabobo ante los constantes apagones

Este lunes en horas de la noche se registraron fuertes protestas por parte de vecinos en Carabobo y Aragua debido a las constantes fallas en el servicio eléctrico que se han generado en los últimos días.
En Aragua, vecinos del municipio Mariño en Turmero tomaron las calles y con cacerolas en manos se hicieron sentir en señal de rechazo a la deficiencia del servicio eléctrico.
Residentes de la zona denunciaron interrupciones prolongadas que se extendieron desde las 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde. Seguidas por un nuevo apagón que inició aproximadamente a las 8 de la noche de ese mismo día, lo que los llevó a salir a las calles.
¡BASTA DE APAGONES!
Aragüeños salen a las calles del municipio Mariño en protesta contra los cortes de electricidad.
Nuestra gente merece vivir con dignidad en un país donde los servicios funcionen. #NoMás pic.twitter.com/tmEf1AU0Eu
— Vente Aragua (@VenteAragua) August 4, 2026
Mientras tanto, en el estado Carabobo vecinos salieron a las calles a protestar por estar viviendo una situación similar.
En esta ocasión no solo usaron cacerolas sino que los dueños de vehículos se apersonaron frente a la Quinta Carabobo, en Valencia para tocar sus cornetas en señal de rechazo a la gestión.
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🚨 URGENTE | Vecinos protestan con cacerolas y toques de corneta frente a la Quinta Carabobo, en Valencia, estado Carabobo, tras el segundo racionamiento eléctrico del día en El Trigal.
Conductores de automóviles y motocicletas se concentraron frente a la Quinta Carabobo para… pic.twitter.com/hOoxLQEHHl
— Rafael Santiago (@SantiagoRafa11) August 4, 2026
Aunque manifestantes denunciaron represión por parte de los organismos de seguridad, la protesta se extendió por varias horas más.
#URGENTE | Protestas en La Florida, Valencia, estado Carabobo, por los continuos cortes eléctricos.
Manifestantes denuncian que la Policía del régimen los está reprimiendo. pic.twitter.com/ldYmxU1LgU
— Orlando Avendaño (@OrlvndoA) August 4, 2026
🚨 | Vecinos de El Trigal, al norte de Valencia, protestan en las inmediaciones de Quinta Carabobo, residencia del gobernador Rafael Lacava, por los constantes apagones y la falta de electricidad.
La quinta Carabobo donde vive Lacava nunca se le va luz. pic.twitter.com/wFmQPHyADY
— Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) August 4, 2026