Venezuela

Con cacerolas en mano: Así protestaron en Aragua y Carabobo ante los constantes apagones

Angel David Quintero
Angel David Quintero
3 Min de Lectura
Carabobo

Este lunes en horas de la noche se registraron fuertes protestas por parte de vecinos en Carabobo y Aragua debido a las constantes fallas en el servicio eléctrico que se han generado en los últimos días.

En Aragua, vecinos del municipio Mariño en Turmero tomaron las calles y con cacerolas en manos se hicieron sentir en señal de rechazo a la deficiencia del servicio eléctrico.

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Residentes de la zona denunciaron interrupciones prolongadas que se extendieron desde las 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde. Seguidas por un nuevo apagón que inició aproximadamente a las 8 de la noche de ese mismo día, lo que los llevó a salir a las calles.

Mientras tanto, en el estado Carabobo vecinos salieron a las calles a protestar por estar viviendo una situación similar.

En esta ocasión no solo usaron cacerolas sino que los dueños de vehículos se apersonaron frente a la Quinta Carabobo, en Valencia para tocar sus cornetas en señal de rechazo a la gestión.

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Aunque manifestantes denunciaron represión por parte de los organismos de seguridad, la protesta se extendió por varias horas más.

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