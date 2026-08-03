Cifra de fallecidos tras terremotos superó los 6.000: balance oficial de este 3 de agosto

Luego de 10 días sin un reporte oficial el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó este lunes, 3 de agosto, que ascendió a 6.125 la cifra de muertos por los terremotos del pasado 24 de junio, que afectaron principalmente a La Guaira, además de Caracas y otras cinco entidades del país.

El nuevo boletín, correspondiente a la «etapa de reconstrucción», también reportó 6.462 personas rescatadas y 60.992 atendidas en centros hospitalarios desde que ocurrieron los terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud.

En materia de vivienda, se indicó que ya fueron evaluadas 43.679. De las mismas, unas 41.624 cuentan con un estatus definido. 25.325 resultaron habitables (verde), 9.866 fueron catalogadas como restringidas (amarillo) y 6.433 se ubican en la categoría de alto riesgo (rojo).

Del total de unidades evaluadas, se señaló que apenas 287 han sido entregadas hasta la fecha a las familias afectadas.

Sobre las labores de remoción de escombros, el boletín precisó que se han recogido 346.755 toneladas de material. Equivale a un avance del 16,51 % respecto al total estimado a remover en las zonas afectadas.

SIN CIFRAS SOBRE LOS DESAPARECIDOS

Aunque la actualización rompe un vacío informativo desde el pasado 25 de julio –período durante el cual las autoridades no habían difundido cifras consolidadas sobre el estado de la emergencia– se continúa sin ofrecer algún dato sobre las personas desaparecidas por los terremotos.

Todo, mientras miles de familias continúan esperando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. También el alcance definitivo de una de las peores catástrofes naturales registradas en la historia reciente de Venezuela.

Desde que ocurrió la tragedia, el gobierno de Delcy Rodríguez omitió informar sobre el número de personas desaparecidas en sus reportes oficiales. Esto a pesar de que plataformas independientes de monitoreo contabilizaron cerca de 60.000 casos de personas cuyo paradero era desconocido tras el doble sismo.

Con el avance de las labores de búsqueda, el hallazgo de sobrevivientes y la identificación de las víctimas, esa cifra disminuyó progresivamente hasta situarse en casi 30.000 personas desaparecidas poco más de un mes después del desastre. Aunque, vale enfatizar, que estos datos siguen sin ser corroborados por las autoridades.