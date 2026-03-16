CON AUMENTO INCLUIDO: Esto es lo que cobrarán ahora los jubilados por el bono de guerra económica

El Sistema Patria comenzó a entregar este lunes, 16 de marzo, el bono «Ingreso Contra la Guerra Económica», cuyos beneficiarios son los jubilados de la administración pública, por un monto de 58.919,00 bolívares.

De acuerdo con la tasa oficial del dólar del Banco Central de Venezuela, este estipendio representa 132,02 dólares.

Dicho bono registró un incremento del 34,9 % con respecto al pago anterior. Esto se debe a que en febrero, los jubilados recibieron 43.680,00 bolívares, es decir, 15.239,00 menos que el monto del presente mes, reseñó la cuenta Canal Patria Digital.

Cabe recordar que el pasado sábado, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó sobre la entrada de 300 millones de dólares a un fondo recientemente creado para la «protección social» procedentes de una «venta extraordinaria» de fueloil, un combustible derivado del petróleo.

Como resultado, ello devino en un aumento del pago de las bonificaciones que se ejecutan a través del Sistema Patria. El primero en presentar tal incremento fue el bono «Ingreso Contra la Guerra Económica» para empleados públicos que llegó a 150 dólares.

«El Fondo de Protección Social recibió este mes de marzo una inyección de 300 millones de dólares para la mejora de los ingresos económicos del pueblo trabajador», puntualizó Rodríguez en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Recordó que recientemente el Gobierno que encabeza, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU en enero, creó dos fondos soberanos a los que se destinarán los recursos obtenidos a través de «nuevas inversiones en materia de petróleo y gas»: uno de «protección social para mejorar el ingreso de los trabajadores, la salud, la alimentación y la vivienda, y otro para atender servicios públicos».

La mandataria hizo un llamado a todos los sectores de su país a exigir, unidos, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el levantamiento definitivo de todas las «sanciones ilícitas» contra Venezuela.

«Presidente Trump, es el sentir de un pueblo, pero también es la forma de que la América Latina, a la cual usted se ha referido, pueda marchar junto a un crecimiento acompasado en equilibrio y donde Venezuela también dé su aporte al crecimiento regional», expresó.