¿Cómo funcionarán los créditos y subsidios para la compra de viviendas tras terremotos? Lo que reveló Delcy Rodríguez 

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció que los bancos empezarán a dar un crédito inmobiliario a largo plazo para las personas que perdieron sus viviendas tras los terremotos del 24 de junio.

Durante una reunión de trabajo, Rodríguez anunció que estas personas podrán adquirir sus inmuebles mediante un subsidio del Estado combinado con un crédito bancario.

«Las familias que perdieron sus hogares ya cuentan con el respaldo de la banca nacional para adquirir viviendas en el mercado secundario. El Fondo Venezuela Renace subsidiará el 80% del valor de los inmuebles de hasta 70 mil dólares, y las familias afectadas pagarán el 20% restante, en un plazo de 25 años», comentó.

Aunque señaló que si el precio de la vivienda oscila entre 70 mil y 100 mil dólares, «el Fondo subsidiará el 50%, mientras que el otro 50% será cubierto mediante un crédito con el mismo plazo de 25 años».

No obstante, advirtió que se mantendrán alertas para que los precios en el mercado inmobiliario no se disparen a raíz de este anuncio. «Estaremos muy atentos y vigilantes de los precios en el mercado inmobiliario. En esta circunstancia no hay espacio alguno para la especulación. Yo pido máxima conciencia, porque debemos tender la mano a los hermanos que perdieron su vivienda y podamos resolver de manera inmediata esta necesidad».

Por otra parte, ratificó que las personas que perdieron sus apartamentos aún tienen derecho a recibir una parte del valor de ese suelo.

«He solicitado al TSJ el establecimiento de una jurisdicción especial que atienda los asuntos civiles vinculados con la propiedad y la identidad de las personas: quienes perdieron sus apartamentos conservan sus derechos sobre el terreno y tendrán el apoyo del Estado para la reconstrucción. Esta jurisdicción también abordará los efectos civiles relacionados con la identidad y los asuntos sucesorales», dijo.

«Avanzamos con firmeza en esta etapa de reconstrucción y recuperación para el renacer de Venezuela», concluyó.