El doloroso caso de Génesis, la jovencita que falleció por lo que su violento novio le ‘obligó’ a tomar

Génesis Portorreal Prandy, de 15 años, murió tras permanecer más de 10 días hospitalizada en República Dominicana, luego de que su novio, Erickson Antonio Bonilla (20), la obligara presuntamente a ingerir una sustancia tóxica.

De acuerdo con un reporte Univisión, antes de fallecer, la adolescente le contó a su madre, Heidy Esther Prandy, lo que había ocurrido.

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Según su relato, Bonilla la golpeó, le provocó cortadas en las piernas y la dejó encerrada con candado después de darle el veneno, aparentemente un insecticida. Fue un vecino quien alertó a las autoridades al escucharla llorar, y tuvieron que romper la puerta para rescatarla, detalló la progenitora de la menor.

La madre explicó que la relación, de casi un año, estaba marcada por episodios recurrentes de violencia.

«Estaban juntos, pero paraban más separados que juntos, porque paraban más matándose que otra cosa», relató.

El 26 de junio, Bonilla ya había sido detenido en flagrancia mientras agredía físicamente a la menor. Sin embargo, quedó en libertad al día siguiente con una orden de alejamiento que no impidió el desenlace fatal, ya que la joven, según versiones, accedió a volver a reunirse con él.

Tras la muerte de Génesis, Prandy denunció que el presunto agresor continuaba enviando mensajes amenazantes contra su familia. Incluida la advertencia de que iría armado hasta la vivienda.

Pero, el fin de semana, Bonilla se presentó ante las autoridades. En las próximas horas será trasladado a un tribunal para responder por las acusaciones en su contra, mientras la familia de Génesis exige que el proceso judicial avance con celeridad tras sepultar a la menor.