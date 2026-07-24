¿Cómo es el proceso de evaluación de edificios afectados por terremotos? Un ingeniero civil lo explicó

Cientos de edificios se vieron afectados por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio. Al cumplirse un mes de la tragedia, las autoridades y organismos civiles siguen evaluando a las infraestructuras dañadas.

La Comisión Presidencial para la Evaluación de la Habitabilidad de Vivienda e Infraestructura puso en marcha un plan para evaluar el estado de los edificios afectados e identificar daños en la estructura.

El ingeniero civil Sergio Silva Salazar explicó en el programa La Frecuencia de Hoy que los inspectores se han enfocado en ver la magnitud de los daños en la fachada. En ese sentido, se busca una garantía de la estabilidad del inmueble

Salazar subrayó que los expertos concluyen el trabajo al dar una clasificación del semáforo. «Enfocamos la observación en los elementos estructurales que garantizan la estabilidad final de una estructura», acotó.

«Si bien es cierto que la mampostería y las paredes también agregan algo de rigidez en algunos sentidos según su ubicación; bajo los efectos de la fuerza sísmica, el agrietamiento hace que en muchos casos pierdan esa capacidad», expuso.

EL «ESQUELETO» DE LOS EDIFICIOS

El especialista detalló que la «condición final de la estructura la porta el esqueleto». Es decir, la conclusión de la evaluación depende en gran medida del estado de las columnas y vigas de los edificios.

«Hacemos un rastreo de los nodos que son los puntos de conexión. Nos detenemos en los puntos de conexión entre ellas (…) una pared rota, según el grado de afectación, puede ser un peligro potencial si tiene la posibilidad de caerse sobre alguien», apuntó.

Salazar concluyó que las inspecciones en los edificios se deben llevar a cabo de la forma más detallada posible. Así pues, el arquitecto que se haga cargo de la reconstrucción tendrá distintos puntos a tomar en cuenta.

Hasta el miércoles, se contabilizaron 5.398 fallecidos por el doble terremoto, además de cientos de edificios afectados, de los que 190 colapsaron. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.