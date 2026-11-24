Este martes, 24 de noviembre, se cumplen cinco meses de los fatídicos terremotos que dejaron una huella imborrable en todo el país. A medida que se acerca la Navidad muchas personas han expresado su deseo de no querer celebrar ante el dolor que aún sienten.

Sin embargo, esto podría convertirse en un reto para muchas familias que sí quieren celebrar y tendrán que lidiar de la mejor manera posible con estas situaciones atípicas en las fechas decembrinas.

Yorelis Acosta, psicóloga y coordinadora de investigaciones del Centro de Estudios del Desarrollo de la UCV (CENDES), conversó en exclusiva para Caraota Digital para instruir a las personas sobre cómo actuar si se les presenta esta situación con algún familiar.

«Hay que respetar esa emoción, no minimizarla. Evitar frases de ‘tienes que ser fuerte, ya eso pasó, tienes que pasar página, hazlo por los demás'», indicó.

¿QUÉ FRASES SE LES PUEDE DECIR A LOS MÁS AFECTADOS?

La especialista dio a conocer algunas de las frases que se les pueden decir a los más afectados: «‘Entiendo perfectamente que no tengas ánimos de celebrar este año, es normal y respeto tu espacio, respeto ese sentimiento, pero estamos aquí, vamos a estar reunidos, no va a haber música ruidosa. Te ofrezco una compañía tranquila, libre de noticias alarmistas, vamos a compartir, vamos incluso a recordar a nuestros seres queridos. Vamos a cenar en calma’, eso lo podemos hacer», dijo al tiempo que destacó la importancia de la empatía.

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Para la experta, en muchos de estos casos la mejor opción sería llevar a la persona a un psicólogo. No obstante destacó la importancia de saber cómo convidar a la persona afectada al especialista.

«Hay que ser respetuosos y cambiar el enfoque de ‘estás enfermo, te queremos bien’. Muchas veces las personas no quieren ir al psicólogo por estigma o por miedo, entonces ‘te puedo acompañar, cuidar tu salud es importante, te vamos a ayudar, no tienes por qué cargar solo con ese peso, te acompañamos a la consulta’, a veces hay que tomarlo de la mano y ayudarlo», acotó.

Además, invitó a las familias a tratar de acompañar de cerca a los que peor la estén pasando por los terremotos en esta Navidad.

«Cuando la persona está muy afectada a veces hay que acompañarla en lo más básico y dar el primer paso por esa persona, ayudarlos en ‘mira, te traje el desayuno, te puedo ayudar en cosas cotidianas’ si le hace falta el mercado, algo en la cocina, y ayudarlo con esas pequeñas diligencias que muchas veces el que está deprimido y en esa afectación no lo va a hacer de buena manera», concluyó.