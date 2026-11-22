La Cámara de Comercio de La Guaira aseguró que pocos de sus afiliados han podido acceder a la ayuda financiera que prometió el Gobierno de Delcy Rodríguez, tras casi cinco meses de los devastadores terremotos del 24 de junio, señalando incluso que la falta de transparencia impide precisar el número y el monto de los créditos otorgados.

«Recién ocurridos los hechos, hubo dos censos para apoyar a quienes sufrieron pérdidas en infraestructuras, equipos y mercancía. En el sondeo que realizó la Cámara de Comercio de La Guaira, pocos comerciantes informaron haber recibido créditos», expresó la primera vicepresidenta de esa instancia, Cipriana Ramos.

Asimismo, enfatizó que hasta la actualidad no existen datos «ni de cuántos comerciantes resultaron beneficiados ni del monto otorgado».

Cabe destacar que el organismo de La Guaira se ha reunido con el sector bancario para obtener mayor información sobre los créditos. Extraoficialmente supieron que se habrían aprobado cerca de 1.900 millones de bolívares —poco más de 2 millones de dólares, según la tasa oficial—.

Sin embargo, desde la Cámara de Comercio se muestran escépticos y consideran que dicha cifra es «poco creíble» debido a dos razones: la falta de transparencia, al argumentar que dichos datos no se transmitieron de manera oficial, y el hecho de que la mayor parte de los afiliados asegura que no ha recibido tal financiamiento.

Cabe mencionar que el 11 de octubre Delcy Rodríguez presentó un balance en el que afirmaba que ya había concedido «2.244 financiamientos por un monto aproximado equivalente a 19 millones de dólares que se han otorgado a emprendedores, comercios y operadores turísticos, entre otras actividades».

Por su parte, el gobernador de La Guaira, Alejandro Terán, señaló que, a día de hoy, el 64,5 % de los comercios de la región están operativos.