Comenzó el pago de aguinaldos en instituciones del Estado, el monto está dando de qué hablar

Este miércoles comenzó el pago de las utilidades y bonificación de fin de Año para el personal activo y jubilado de algunas instituciones del Estado.

«Este martes, 10 de noviembre, los trabajadores de la Cantv recibieron el pago de utilidades», según informó el Canal Patria a través de sus redes sociales.

En este sentido, precisó que los trabajadores activos recibieron su aguinaldo, mientras que los jubilados también recibieron su respectiva bonificación que va desde los 2.000 bolívares, que equivale a 2.2 dólares, según la tasa del día del Banco Central de Venezuela (BCV).

Gabriel Rojas, jubilado de Cantv, informó al medio mencionado anteriormente que recibió 2.000 bolívares de aguinaldos o bonificación de fin de año.

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A través de redes sociales muchos usuarios se quejaron de que el aguinaldo no llega a los 3$ con comentarios como: «No será como mucho» o «¿Pero no entiendo que les asombra?», mientras que otra usuaria añadió: «Eso parece una burla».

En esta línea, un usuario colocó en Instagram: «No les da vergüenza publicar este tipo de información esto no nos genera alegría todo lo contrario demasiada indignación», mientras que otro señaló que mientras no aumenten en sueldo mínimo seguirán recibiendo estos momentos en los aguinaldos.