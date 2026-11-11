«Es desproporcionado», aseguran sobre baremo para selección de magistrados del TSJ

Por primera vez en 20 años se hizo público el baremo para la selección de magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sin embargo, la organización Acceso a la Justicia aseguró que es «desproporcionado y discriminatorio».

Alí Daniels, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello y director de Acceso a la Justicia, señaló durante una entrevista ofrecida a Caraota Digital, que «el baremo tiene un sesgo, en el sentido que privilegia o da más importancia haber sido funcionario público que el haber desempeñado una actividad profesional en el ámbito privado o en el ámbito público pero sin ser funcionario como es el caso de los defensores de derechos humanos. Esas son prácticamente ramas marginales en el baremo».

Asimismo, sostuvo que en el último bloque del baremo, que es la entrevista, el puntaje que se le coloca es «desproporcionado» porque, a su juicio, «no ven que esto esté justificado».

Vale mencionar que de los criterios de evaluación, que conforman en total 100 puntos, la entrevista es el que tiene el puntaje más alto con 15 puntos.

«En todos los demás ítems la máxima puntuación que se da es 12 y a la entrevista, que es algo subjetivo y que apenas dura de 10 a 15 minutos y donde además los temas son sumamente amplios y es imposible evaluar exhaustivamente, se da inclusive hasta 15 puntos que consideramos que es sumamente arbitrario porque eso puede hacer la diferencia que alguien salga mejor o peor y todo por una mirada subjetiva», expresó.

Destacó que la puntuación del baremo debería de ser al revés. «Los criterios objetivos, posgrado, experiencia, publicaciones, grados académicos, etc, son los que deberían tener más peso que una entrevista».

Asimismo, Daniels apuntó que, por ejemplo, en el proceso de selección de magistrados que se estaba haciendo en mayo y el cual no terminó, la entrevista no la hacía el comité de postulaciones completo, sino que este se dividía. «Un grupo entrevistaba a uno y otro entrevistaba a otro y no todo el comité, esa es otra observación», dijo.

«El baremo no refleja la normal constitucional que dice que hay tres perfiles: uno académico que es de profesor titular, uno profesional que es con posgrado y uno de juez superior con una permanencia en el Poder Judicial de 15 años. Son tres perfiles que tienen que ser equivalentes y en el baremo hay una asimetría y una discriminación de un perfil sobre otro», manifestó.

«Es discriminatorio que se le dé mayor peso al haber obtenido cargos públicos, todos ellos de nombramientos arbitrarios o nombramiento a dedo, que el haber tenido una carrera defendiendo derechos humanos o ejerciendo la profesión defendiendo a ciudadanos. Allí hay un desequilibrio», comentó.

EL TEMA DE LOS JUECES EN EL PAÍS

De igual forma, Alí Daniels señaló que el tema de los jueces es uno de los puntos que le parece más grave.» En Venezuela no hay jueces de acuerdo a la Constitución», dijo.

«La Constitución dice que para ser juez debe haber aprobado los últimos concursos públicos, pero estos se hicieron en 2003. Eso quiere decir que prácticamente en Venezuela no hay jueces nombrados de acuerdo con la Constitución. Entonces la pregunta es ¿Qué mérito tiene haber entrado a ser juez porque tenía conexiones para hacerlo o fui designado a dedo? No entendemos por qué el ser nombrado a dedo es más meritorio que haber obtenido un doctorado que implica un esfuerzo enorme o defender en tribunales a ciudadanos. Entonces ya tienes un puntaje sin tener ningún mérito para ello», afirmó.

Además, agregó que en Venezuela no hay carrera judicial porque «los jueces son nombrados a dedo. No hay ninguna estabilidad porque pueden ser destituidos de un día para otro sin ningún procedimiento previo».

«Cuando se habla del ámbito jurisdiccional lo único que prevalece son los años de servicio, no si el juez ha sido bueno o malo, si ha reducido el número de causas en su tribunal o si ha respetado los derechos humanos. Nada de eso se habla. El único requisito es el tiempo en el cargo como si la permanencia fuera más importante que el desempeño que es lo que nunca aparece en ese baremo», puntualizó.

LAS CLAVES PARA EVALUAR A UN JUEZ Y DETERMINAR SU «IMPARCIALIDAD»

Alí Daniels explicó las claves para evaluar a un juez en el país y determinar su «imparcialidad». Por ejemplo, agregó que una de las formas es «cuántas decisiones ha tomado ese juez en contra del Poder Ejecutivo. También en cuántos juicios esa persona ha estado y ha perdido el Estado».

«Para nosotros ese sería un parámetro objetivo del desempeño del juez. Pero más bien me sorprendería que consiguiéramos un juez que tenga decisiones que adversen los intereses del Poder Ejecutivo porque no lo conocemos. Entonces es muy fácil ahorita saber si un juez atiende o no sus obligaciones», aseveró.

Otra manera de evaluarlo sería si un juez recibe denuncias de violación de derechos humanos. En ese sentido, mencionó que hay que saber en cuántos casos actuó en defensa de esos DDHH.

«Por ejemplo el doctor Joel García ha denunciado que representados de él en la audiencia ante el juez dijeron que los habían torturado. El juez no hizo absolutamente nada ante semejante denuncia», recordó.

«Para nosotros es imposible que haya jueces que sean candidatos idóneos. Esto luego de 27 años de violación sistemática en el Poder Judicial. Además ha sido parte de aparato represivo y eso es importante que se diga porque hay jueces que han actuado como verdugos», comentó.