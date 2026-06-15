Venezuela

Comenzaron a pagar otro bono: Es de casi $150 y estas son las personas que podrán cobrarlo

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
patria

Este lunes, 15 de junio comenzó el pago del Ingreso Integral de los trabajadores correspondiente al mes de junio a través de la Plataforma Patria.

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Este bono está destinado para los trabajadores de la administración pública, según informó el Canal Patria Digital en sus redes sociales.

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Cabe recordar que este bono está anclado al equivalente de 150 dólares. En esta ocasión los trabajadores recibirán el monto de 88.050 bolívares, lo que equivale exactamente a 149,89 dólares.

Los beneficiarios recibirán la notificación de acreditación vía mensaje de texto a través del número 3532. Una vez recibido el aviso, los usuarios podrán ingresar a la Plataforma Patria para disponer de los recursos o transferirlos a sus cuentas bancarias.

¿CÓMO COBRAR EL BONO?

Para cobrar el bono el usuario debe ingresar a la página del Sistema Patria con su número de cédula y clave.

Posteriormente, tiene que buscar la opción de monedero en el menú principal.

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Una vez allí, seleccione el botón que dice retiro de fondos y elija la cuenta bancaria registrada para recibir el pago. En este apartado, se debe escribir el monto que quiera pasar a su banco.

Para finalizar el proceso, confirme la operación y espere el mensaje de texto de su banco con la notificación del depósito.

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