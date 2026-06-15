Comenzaron a pagar otro bono: Es de casi $150 y estas son las personas que podrán cobrarlo

Este lunes, 15 de junio comenzó el pago del Ingreso Integral de los trabajadores correspondiente al mes de junio a través de la Plataforma Patria.

Este bono está destinado para los trabajadores de la administración pública, según informó el Canal Patria Digital en sus redes sociales.

Cabe recordar que este bono está anclado al equivalente de 150 dólares. En esta ocasión los trabajadores recibirán el monto de 88.050 bolívares, lo que equivale exactamente a 149,89 dólares.

Los beneficiarios recibirán la notificación de acreditación vía mensaje de texto a través del número 3532. Una vez recibido el aviso, los usuarios podrán ingresar a la Plataforma Patria para disponer de los recursos o transferirlos a sus cuentas bancarias.

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¿CÓMO COBRAR EL BONO?

Para cobrar el bono el usuario debe ingresar a la página del Sistema Patria con su número de cédula y clave.

Posteriormente, tiene que buscar la opción de monedero en el menú principal.

Una vez allí, seleccione el botón que dice retiro de fondos y elija la cuenta bancaria registrada para recibir el pago. En este apartado, se debe escribir el monto que quiera pasar a su banco.

Para finalizar el proceso, confirme la operación y espere el mensaje de texto de su banco con la notificación del depósito.