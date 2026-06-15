VIRAL: Así quedó el espacio en el que habitan las nutrias del Parque del Este tras las reparaciones

Un nuevo video fue publicado este lunes en redes sociales sobre el estado de las nutrias que habitan en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, conocido como Parque del Este.

La periodista María Gabriela Escovar, quien ha dado seguimiento a la situación del parque y que sus denuncias se han viralizado en redes, señaló que Orus y Orión ya tienen listos sus espacios luego de las reparaciones que se realizaron.

«Es un logro, quedaron bien bonitas las exhibiciones. El agua quedó clarita, parece la de Los Roques. Todavía falta, le van a poner troncos a Orus y Orión para que estén felices y tengan con qué jugar y brincar», dijo.

Querer es poder. Los ciudadanos debemos tener un rol activo para preservar nuestros espacios y los bienes del país. Esto si es ver los bonito. Resultados no palabras huecas. Falta mucho pero se comenzó. pic.twitter.com/IqqY0E3psp — Maria Gabriela Escovar (@escovargabriela) June 15, 2026

ASÍ ESTÁN LAS NUTRIAS

En el video publicado en sus redes se observa a Orus, una de las nutrias, comiendo pescado. Mientras Orión se encontraba nadando.

«Todos los que se preocuparon por las nutrias vengan a verlas. Ellas están bien», comentó.

Asimismo, señaló que frente al lugar estaban los guardaparques, el biólogo del parque y varios trabajadores.

«Esperemos que Inparques se comprometa a arreglar todas las exhibiciones de los animales del parque que se lo merecen», indicó.

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Durante una entrevista con Caraota Digital, Escovar había mencionado hace varios días que Orus y Orión fueron rescatadas. «Una de ellas estaba en una cauchera donde la tenían amarrada y otra en un taller mecánico en el interior de Venezuela. Los empleados del parque me dijeron que ellas están bien, que están alimentadas, que tienen agua. Sí están en la jaula porque están reparando el pozo», comentó en ese momento.

Además, sostuvo que tanto trabajadores como un biólogo le garantizaron que las nutrias «están muy bien cuidadas».

«El video (que se viralizó) no sé si es reciente o es viejo, pero las nutrias chillan no lloran, lo investigué y lo consulté con especialistas. Ellas de por sí son chillonas, entonces no hay que hacer alarmistas», indicó.