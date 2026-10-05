Venezuela

Comenzaron a pagar otro bono de casi $50 a través del Sistema Patria, estos serán los beneficiarios

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
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El Sistema Patria inició el pago del bono Cultores Populares correspondiente al mes de octubre.

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En esta ocasión los beneficiarios recibirán 40.250 bolívares, lo que equivale a $46,19; según la tasa vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

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Los beneficiarios recibirán la notificación de acreditación vía mensaje de texto a través del número 3532. «Monedero Patria: Crédito por Bs. 40.250 por concepto bono Cultores Populares (octubre de 2026)»

Una vez recibido el aviso, los usuarios podrán ingresar a la Plataforma Patria para disponer de los recursos o transferirlos a sus cuentas bancarias.

¿CÓMO COBRAR EL BONO?

Para cobrar el bono el usuario debe ingresar a la página del Sistema Patria con su número de cédula y clave.

Posteriormente, tiene que buscar la opción de monedero en el menú principal.

Una vez allí, seleccione el botón que dice retiro de fondos y elija la cuenta bancaria registrada para recibir el pago. En este apartado, se debe escribir el monto que quiera pasar a su banco.

Para finalizar el proceso, confirme la operación y espere el mensaje de texto de su banco con la notificación del depósito.

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TASA BCV Lun 05/10
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