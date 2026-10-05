Comenzaron a pagar otro bono de casi $50 a través del Sistema Patria, estos serán los beneficiarios

El Sistema Patria inició el pago del bono Cultores Populares correspondiente al mes de octubre.

En esta ocasión los beneficiarios recibirán 40.250 bolívares, lo que equivale a $46,19; según la tasa vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Los beneficiarios recibirán la notificación de acreditación vía mensaje de texto a través del número 3532. «Monedero Patria: Crédito por Bs. 40.250 por concepto bono Cultores Populares (octubre de 2026)»

Una vez recibido el aviso, los usuarios podrán ingresar a la Plataforma Patria para disponer de los recursos o transferirlos a sus cuentas bancarias.

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¿CÓMO COBRAR EL BONO?

Para cobrar el bono el usuario debe ingresar a la página del Sistema Patria con su número de cédula y clave.

Posteriormente, tiene que buscar la opción de monedero en el menú principal.

Una vez allí, seleccione el botón que dice retiro de fondos y elija la cuenta bancaria registrada para recibir el pago. En este apartado, se debe escribir el monto que quiera pasar a su banco.

Para finalizar el proceso, confirme la operación y espere el mensaje de texto de su banco con la notificación del depósito.