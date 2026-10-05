«Ocho meses esperando este momento»: El emotivo reencuentro del exalcalde de Mérida con sus hijos tras ser deportado desde EEUU

El exalcalde de Mérida, Carlos García, compartió un emotivo video en el que sorprendió a sus pequeños hijos tras su regreso a casa.

«Ocho meses esperando este momento. Ocho meses soñando con volver a abrazar a mi Gaby Duarte, con volver a ver a Carlota y a Carlitos, con volver a sentir que mi familia está otra vez conmigo», escribió en sus redes sociales.

En el clip se puede ver que Carlos García se encontraba escondido en una caja, mientras que toda la familia grababa a los dos niños, quienes no sabían que había adentro y pensaban que era un nuevo perrito.

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En el momento en el que el exalcalde salió de la caja ambos lo abrazaron de inmediato y se fueron en llanto por la emoción del momento.

«Después de todo lo vivido, hoy tengo poco que decir. Solo puedo abrazarlos, mirarlos y dar gracias. Gracias a Dios por permitirme volver. Hay momentos que no necesitan palabras. Este es uno de ellos», añadió el dirigente político Carlos García.

García había salido del país con una orden de captura debido a que se negó a reprimir las protestas en Mérida durante su periodo como alcalde. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos lo deportó recientemente a Venezuela.