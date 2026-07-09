Cobro de impuestos a comerciantes de La Guaira fue un «error involuntario», habló un funcionario de la oficina de tributos

Las autoridades de La Guaira afirmaron que el aviso de cobro de impuesto a los comerciantes se debió a un «error involuntario», luego de que la entidad fuera devastada en el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Comerciantes denunciaron recibir avisos de cobro de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria del Municipio Vargas (Sumat). En medio de la tragedia que vive La Guaira, la exigencia de pagar impuestos generó indignación generalizada.

De acuerdo al medio regional La Verdad de Vargas, un funcionario de Sumat desmintió el cobro de impuestos. Supuestamente, el sistema emitió el aviso de forma automática, sin tomar en cuenta el contexto que vive La Guaira.

El funcionario, que pidió no ser identificado, consideró que el cobro de impuestos en las circunstancias actuales iría en contra del espíritu de apoyo que requiere La Guaira, donde numerosos comerciantes se vieron afectados.

COBRO DE COMERCIANTES

Según esta fuente, las autoridades pretenden flexibilizar el cobro de impuestos temporalmente. Cuando se superen los efectos iniciales del doble terremoto, pondrán en marcha un proceso para evaluar cada caso.

Hasta el momento, las autoridades municipales y regionales no se han pronunciado sobre el cobro de impuesto en La Guaira. Todo parece indicar que en el corto plazo se tomarán medidas «justas y equilibradas» para los comerciantes.

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Mientras tanto, la Cámara de Comercio de La Guaira solicitó a la Alcaldía de Vargas medidas extraordinarias de alivio tributario. Estas medidas, según el gremio, deberían estar enfocadas en los afectados por el doble terremoto.

Hasta el miércoles, se han contabilizado 3.881 fallecidos por el doble terremoto, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.