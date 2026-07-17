Clippve: reunión con autoridades penitenciarias profundizó «la revictimización de las víctimas» en El Rodeo I

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) denunció este viernes, 17 de julio, que la reunión sostenida el lunes con las autoridades del Servicio Penitenciario, convocada para atender las denuncias de tortura en el Internado Judicial El Rodeo I, terminó por «profundizar la revictimización de las víctimas».

El encuentro, solicitado tras las graves denuncias formuladas por familiares de presos políticos sobre torturas y tratos crueles ocurridos el 5 de julio, reunió entre otros funcionarios al ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.

Según el Clippve, por medio de un comunicado, la cita estuvo marcada por la negación de las denuncias, la minimización de los hechos reportados y ausencia total de compromisos para investigar, sancionar o prevenir nuevas violaciones.

«Lejos de constituir un espacio para escuchar a las víctimas, esclarecer los hechos o adoptar medidas urgentes de protección, la reunión estuvo marcada por la negación de las denuncias, la descalificación de quienes las formularon y de las organizaciones que las acompañan, la minimización de los hechos reportados y la ausencia absoluta de compromisos orientados a investigar, sancionar o prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos», recalcó la ONG.

Para el comité, lo ocurrido confirma un patrón que ha denunciado de forma reiterada, que ante denuncias de muertes bajo custodia y posibles actos de tortura, la respuesta institucional no ha sido investigar ni proteger a las víctimas, sino cuestionar la credibilidad de quienes denuncian y trasladar la responsabilidad a los familiares y organizaciones de derechos humanos.

«Como autoridad que ejerce actualmente la conducción política del Ejecutivo, recae sobre Delcy Rodríguez, en su condición de autoridad interina, la responsabilidad de garantizar que cesen estas prácticas, se proteja a las víctimas y asegure una investigación independiente e imparcial de los hechos denunciados», agregaron el mensaje.

¿QUÉ EXIGIÓ LA ONG?

Ante lo denunciado la ONG exigió lo siguiente:

La destitución inmediata del actual Ministro para el Servicio Penitenciario y de todos los funcionarios responsables de esta actuación por incumplir reiteradamente su deber de proteger los derechos de las personas privadas de libertad y revictimizar a sus familiares.

El cese inmediato de toda forma de criminalización , intimidación o descalificación contra las víctimas, sus familiares, defensores y organizaciones que documentan y denuncian violaciones de derechos humanos.

El inicio de una investigación independiente , imparcial y efectiva sobre las denuncias de tortura y otros tratos crueles ocurridos en El Rodeo I, con participación de mecanismos internacionales competentes.

El ingreso inmediato de la ACNUDH y el CICR a los centros de reclusión para realizar una evaluación independiente de las condiciones de detención.

La adopción de medidas urgentes para garantizar la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad en ese centro de reclusión.

La libertad inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos.

Clippve también hizo un llamado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, al Comité contra la Tortura, a la Relatoría Especial sobre la Tortura y a la comunidad internacional en general, para que mantengan el seguimiento de los hechos.

Los instó a exigir información al Estado venezolano y que refuercen el monitoreo ante un patrón de violaciones que, según la organización, continúa desarrollándose en un contexto de absoluta impunidad.

La organización sostuvo que la crisis de derechos humanos en Venezuela, agravada por el doble terremoto, es responsabilidad del Estado y tiene su origen en el desconocimiento sistemático de los principios constitucionales y en el deterioro sostenido de sus instituciones.