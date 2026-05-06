EN VIDEO: Delcy Rodríguez ordena tomar fondos que «están desbloqueando» del FMI para «culminar viviendas»

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó este martes tomar algunos de los fondos que se podrían desbloquear en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y destinarlos en «culminar viviendas» en el país.

Rodríguez encabezó una actividad por el 15.º aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Desde el Urbanismo Waraira Repano, en Caracas, afirmó que se deben concluir varias «unidades de viviendas, casa y apartamentos».

En tal sentido, Rodríguez afirmó que utilizará los Derechos Especiales de Giro que tiene Venezuela en el FMI, valuados en unos 5.000 millones de dólares. Igualmente, recordó que estos fondos todavía no están en manos del Estado venezolano.

«Tomemos recursos de los fondos que estamos desbloqueando en el FMI para culminar esas viviendas y podamos entregar a nuestro pueblo más soluciones este año», indicó.

RODRÍGUEZ INSISTE EN REFORMA INMOBILIARIA

Por otra parte, Rodríguez insistió en la necesidad de una reforma inmobiliaria en el país. Así pues, la mandataria encargada pretende que las «viviendas que están congeladas», que estimó en unas 500.000, puedan volver al mercado.

«Pueda darse una relación sana entre el arrendador, arrendatario que necesita una vivienda y nosotros como Estado garantizando que esa relación fluya y se dé una manera que permita el arrendamiento para las jóvenes familias», indicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ASAMBLEA NACIONAL APROBÓ PROYECTO PARA AUMENTAR NÚMERO DE MAGISTRADOS EN EL TSJ

Rodríguez afirmó que esta reforma, que solicitó hace más de un mes en un mensaje a la nación, busca superar el estancamiento que sufre el sector inmobiliario. Su propuesta es abrir canales para que el inventario pueda estar a la disposición de la ciudadanía.

Cámaras inmobiliarias del país han informado de un crecimiento en el sector tras los hechos del pasado 3 de enero. Sin embargo, insisten en la necesidad de reformar las leyes para impulsar la construcción y los alquileres.