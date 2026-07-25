Cecodap reveló la cifra de menores de edad afectados por los terremotos, alerta sobre los riesgos que corren

La ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) presentó su nuevo balance sobre el monitoreo enfocado en el impacto y la situación de la niñez y la adolescencia afectada por los sismos del 24 de junio.

El documento reveló el registro de 1.405 casos verificados hasta el 23 de julio. Destacó que, tras la fase inicial de búsqueda y rescate, la emergencia transita hacia una nueva etapa. En este sentido, Cecodap alertó que se profundizan los riesgos de protección, la incertidumbre y las vulneraciones a sus derechos.

Advirtió la ONG que persisten vacíos en las cifras oficiales y la necesidad de un parte detallado por edades. Por ello, destacó que el balance busca visibilizar las realidades que enfrentan los menores de edad y sus familias.

LAS CIFRAS

Cecodap informó que, del total de casos documentados, 437 corresponden a heridos (31,10%) y 273 a desaparecidos (19,43%). Mientras que hay 233 niños, niñas y adolescentes desplazados junto a sus grupos familiares a otros estados (16,58%), y 221 a fallecidos (15,73%).

EL IMPACTO POR EDADES Y LOS DATOS MÁS CRÍTICOS

Uno de los aspectos más preocupantes es que 494 niños, niñas y adolescentes se encuentran en las dos categorías de mayor gravedad: fallecidos (221) y desaparecidos (273).

Esto representa el 35,16% de los casos documentados. En cuanto a los fallecimientos, el informe destaca que los 221 registros provienen de un riguroso cruce de cuentas institucionales, escolares y de familiares en redes sociales.

El informe detalla que el grupo etario de 0 a 11 años es el más golpeado, concentrando 709 casos (50,46% del total). Dentro de esta cifra se incluyen 100 deportistas de entre 4 y 6 años de la liga de béisbol infantil Los Criollitos de La Guaira. Además, registra 31 menores de un año y dos casos de neonatos cuyas madres embarazadas murieron tapiadas. Por su parte, se contabilizan 297 adolescentes (de 12 a 17 años) afectados.

Además, de los 1.405 casos individualizados, 399 no detallan la edad y en 276 solo se aclara si se trata de un niño/a o un adolescente.

DESAFÍOS EN LA PROTECCIÓN

El informe advierte sobre dinámicas complejas que amenazan la estabilidad de las familias.

Falsas esperanzas y desinformación en casos de desaparecidos. En este caso se documentaron al menos 35 casos de niños, niñas y adolescentes reportados inicialmente como desaparecidos. Los mismos fueron localizados sin vida entre los escombros o en la morgue improvisada en Los Silos de La Guaira.

Asimismo, se detectaron casos de identificaciones erróneas y la circulación de afiches digitales con números de contacto falsos o ajenos a los familiares. Esto afectó los rescates, generando un profundo dolor en los parientes.

Vacíos en la identificación: en 130 de los 273 casos de desaparición, los reportes públicos incluyen fotografías y lugares de residencia. Sin embargo, omitieron la edad y los datos de filiación de los cuidadores principales. Este hecho elevó el riesgo de desprotección y dificulta los procesos de reunificación familiar.

También documentaron 32 casos de niños, niñas y adolescentes separados de sus familias bajo medidas institucionales o en entidades de atención en estados como Carabobo y Bolívar. A esto se suman los desplazamientos internos, donde los menores enfrentan duelos múltiples por la pérdida de sus hogares, rutinas y seres queridos.