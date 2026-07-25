VIDEO: Así fue el emotivo reencuentro entre una sobreviviente de La Guaira y los rescatistas que salvaron su vida

Karina Bechara, una sobreviviente de los demoledores terremotos del pasado 24 de junio en los que perdió sus piernas y a propósito de cumplirse un mes de la tragedia, pudo reencontrarse con los equipos de Ángeles de la Autopista que le salvaron la vida y quienes la condecoraron por haber resistido ante esta catástrofe.

«Todo este grupo que tengo detrás fueron los partícipes de que yo saliera con vida de los escombros en las residencias Mar de Leva, Caraballeda, estado La Guaira. Los Ángeles de la Autopista fueron parte primordial de que yo esté aquí», narró en un video.

En ese sentido, agradeció de nueva cuenta a la institución. «Son maravillosos. Fue todo el equipo que trabajó para que yo pueda estar sentada aquí, amputada de ambas piernas, pero con la mayor felicidad de estar con vida. Caerse está permitido, levantarse es obligatorio. Muchas gracias totales».

La sobreviviente Karina Bechara se mostró en el metraje con un ramo de flores que le obsequiaron los Ángeles de la Autopista. Asimismo, destacó el valor simbólico de una insignia que le otorgaron como reconocimiento.

«Para mí es realmente valioso e importante que me lo atribuyeran, que les haya llegado bien profundo para darme este reconocimiento. De verdad, muchas gracias por existir y salvarle la vida a más de uno», apuntó.

Sobreviviente de los sismos en La Guaira agradeció a los paramédicos que la rescataron y recibió un reconocimiento por su fortaleza tras la catástrofe. Video: @rcamachovzla pic.twitter.com/34UMhZpr5B — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 25, 2026

EL MENSAJE DE UNO DE LOS HÉROES DE ÁNGELES DE LA AUTOPISTA

Por su parte, Cris, uno de los héroes de Ángeles de la Autopista, precisó que el rescate de Bechara fue posible gracias al trabajo en equipo. «Gracias a Dios por ayudarnos a rescatarte», le transmitió a la sobreviviente.

«Eres una inspiración para muchos», le dijo, a lo que la mujer le contestó: «Gracias, igual que tú».

Otro de los miembros expresó su satisfacción por el hecho de que la sobreviviente esté luchando por salir adelante a pesar de todo lo ocurrido.

Bechara pasó 23 horas bajo los escombros hasta que finalmente, los equipos de Ángeles de la Autopista pudieron sacarla con vida de las ruinas. Incluso, en el metraje se destaca que fue la primera persona que ellos pudieron salvar tras las primeras horas del doblete sísmico.