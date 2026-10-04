Venezuela

Cecodap presentó tercer informe tras los terremotos del 24Jun: Más de 140 menores siguen desaparecidos

Zoila Maguiña Sanz
Zoila Maguiña Sanz
4 Min de Lectura
Cecodap alertó sobre la falta de información oficial sobre los niños afectados por los terremotos. Fotos RRSS
Cecodap alertó sobre la falta de información oficial sobre los niños afectados por los terremotos. Fotos RRSS

A 100 días de los dos sismos que sacudieron el centro-norte de Venezuela el 24 de junio, Cecodap y su brazo de investigación, la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y la Adolescencia (Agencia PANA), presentaron su tercer informe sobre el impacto de los terremotos en la niñez y la adolescencia, bajo la etiqueta #100DíasDeGrietasEnLaInfancia.

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En el documento se destaca que aún hay 144 niños, niñas y adolescentes (NNA)desaparecidos.

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Según el último balance oficial del desastre, tras los sismos hubo 6.509 personas fallecidas y más de 200.000 heridos atendidos en la red de hospitales públicos.

Sin embargo, en el informe Cecodap y la Agencia PANA señalaron que “no se sabe oficialmente cuántos de ellos son menores de edad”. Y destacó que “se mantiene la deuda de una parte desagregada por edades”. Falta “información detallada sobre las necesidades y las respuestas para esta población”, destaca.

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Ante esta falta de información, Cecodap y PANA construyeron una base de datos propia a partir de reportes públicos. La misma está compuesta por obituarios, afiches de búsqueda, listados de pacientes pediátricos, medios y redes sociales, sometida a un proceso de verificación.

Este registro abarcó 3.267 casos en 20 estados. Las organizaciones precisan que la cifra es un piso de documentación y no una estimación estadística de la totalidad de NNA afectados.

EL INFORME

El documento presenta cifras que tienen que ver con varios factores:

Desplazamiento interno: 1.811 NNA (55,43% del total) debieron trasladarse con sus familias a otros estados. Los principales receptores son Monagas (311), Nueva Esparta (277), Trujillo (240), Barinas (224) y Miranda (216). El informe indica que no hay reportes de asignaciones de vivienda.

Fallecidos: 483 NNA, 469 de ellos en La Guaira (97,10%). De esa cifra, 201 estaban reportados inicialmente como desaparecidos.

Primera infancia y niñez: los NNA de entre 0 y 11 años suman 1.019 casos (31,19%). Entre ellos hay 336 fallecidos y 32 menores de un año afectados, 11 de los cuales murieron.

Desaparecidos: de 417 reportes iniciales, 144 NNA continúan desaparecidos tras la verificación individual. En 40 de esos casos (27,77%) tampoco se conoce el paradero de sus madres y padres. A otros 37 los hallaron con vida y 35 no pudieron ser verificados por falta de datos identificatorios.

UNA ADVERTENCIA

Cecodap y la Agencia PANA alertaron que, con la reducción de campamentos transitorios y la reapertura formal de escuelas, la emergencia cambió de escenario y de visibilidad, pero no terminó.

Identificaron como riesgos agravados o emergentes la ausencia prolongada de información oficial pública y desagregada. Se agrega la interrupción de la gestión de casos, la fragmentación de redes comunitarias. Y a ello se une “el desgaste de cuidadores, la exclusión educativa progresiva y la parentalización de adolescentes”.

El informe también señala que un niño, niña o adolescente no acompañado, sin un adulto significativo que lo busque con documentación, queda expuesto a colocaciones familiares informales, adopciones ilegales encubiertas bajo figuras de «acogida solidaria» o redes de trata y explotación laboral.

“A medida que transcurre el tiempo aparece un riesgo preocupante: qué condiciones inicialmente excepcionales comiencen a ser aceptadas como parte de la cotidianidad. La precariedad habitacional, los obstáculos para asistir regularmente a la escuela, el agotamiento de cuidadores y la pérdida de seguimiento institucional no pueden convertirse en la nueva normalidad para la niñez afectada”, advierte Carlos Trapani, coordinador de Cecodap.

Para leer el informe completo puedesnhacer click aquí. https://provea.org/actualidad/a-100-dias-del-doble-terremoto-cecodap-documenta-3-267-casos-de-ninez-y-adolescencia-afectada/

 

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