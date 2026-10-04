Cecodap presentó tercer informe tras los terremotos del 24Jun: Más de 140 menores siguen desaparecidos

A 100 días de los dos sismos que sacudieron el centro-norte de Venezuela el 24 de junio, Cecodap y su brazo de investigación, la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y la Adolescencia (Agencia PANA), presentaron su tercer informe sobre el impacto de los terremotos en la niñez y la adolescencia, bajo la etiqueta #100DíasDeGrietasEnLaInfancia.

En el documento se destaca que aún hay 144 niños, niñas y adolescentes (NNA)desaparecidos.

Según el último balance oficial del desastre, tras los sismos hubo 6.509 personas fallecidas y más de 200.000 heridos atendidos en la red de hospitales públicos.

Sin embargo, en el informe Cecodap y la Agencia PANA señalaron que “no se sabe oficialmente cuántos de ellos son menores de edad”. Y destacó que “se mantiene la deuda de una parte desagregada por edades”. Falta “información detallada sobre las necesidades y las respuestas para esta población”, destaca.

Ante esta falta de información, Cecodap y PANA construyeron una base de datos propia a partir de reportes públicos. La misma está compuesta por obituarios, afiches de búsqueda, listados de pacientes pediátricos, medios y redes sociales, sometida a un proceso de verificación.

Este registro abarcó 3.267 casos en 20 estados. Las organizaciones precisan que la cifra es un piso de documentación y no una estimación estadística de la totalidad de NNA afectados.

EL INFORME

El documento presenta cifras que tienen que ver con varios factores:

Desplazamiento interno: 1.811 NNA (55,43% del total) debieron trasladarse con sus familias a otros estados. Los principales receptores son Monagas (311), Nueva Esparta (277), Trujillo (240), Barinas (224) y Miranda (216). El informe indica que no hay reportes de asignaciones de vivienda.

Fallecidos: 483 NNA, 469 de ellos en La Guaira (97,10%). De esa cifra, 201 estaban reportados inicialmente como desaparecidos.

Primera infancia y niñez: los NNA de entre 0 y 11 años suman 1.019 casos (31,19%). Entre ellos hay 336 fallecidos y 32 menores de un año afectados, 11 de los cuales murieron.

Desaparecidos: de 417 reportes iniciales, 144 NNA continúan desaparecidos tras la verificación individual. En 40 de esos casos (27,77%) tampoco se conoce el paradero de sus madres y padres. A otros 37 los hallaron con vida y 35 no pudieron ser verificados por falta de datos identificatorios.

UNA ADVERTENCIA

Cecodap y la Agencia PANA alertaron que, con la reducción de campamentos transitorios y la reapertura formal de escuelas, la emergencia cambió de escenario y de visibilidad, pero no terminó.

Identificaron como riesgos agravados o emergentes la ausencia prolongada de información oficial pública y desagregada. Se agrega la interrupción de la gestión de casos, la fragmentación de redes comunitarias. Y a ello se une “el desgaste de cuidadores, la exclusión educativa progresiva y la parentalización de adolescentes”.

El informe también señala que un niño, niña o adolescente no acompañado, sin un adulto significativo que lo busque con documentación, queda expuesto a colocaciones familiares informales, adopciones ilegales encubiertas bajo figuras de «acogida solidaria» o redes de trata y explotación laboral.

“A medida que transcurre el tiempo aparece un riesgo preocupante: qué condiciones inicialmente excepcionales comiencen a ser aceptadas como parte de la cotidianidad. La precariedad habitacional, los obstáculos para asistir regularmente a la escuela, el agotamiento de cuidadores y la pérdida de seguimiento institucional no pueden convertirse en la nueva normalidad para la niñez afectada”, advierte Carlos Trapani, coordinador de Cecodap.

Para leer el informe completo puedesnhacer click aquí. https://provea.org/actualidad/a-100-dias-del-doble-terremoto-cecodap-documenta-3-267-casos-de-ninez-y-adolescencia-afectada/